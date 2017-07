Sufrir por amor es una epidemia entre las mujeres

1 jul 2017 a. santos

Sin ninguna duda, el amor me buscó a mí. Soy psicoanalista y, en estos tiempos, una psicoanalista recibe sobre todo a mujeres que sufren por amor -cuenta con una sonrisa, Mariela Michelena, venezolana afincada en Madrid-. Es como una epidemia. Creo que es por lo que más padecemos; lo épico para nosotras son las batallas amorosas. Aunque el origen del conflicto casi siempre sea otro. ¡Porque todas empiezan hablando del amor y terminan hablando de sus madres!".

Con la experiencia de tres matrimonios a sus espaldas -"el primero a los 18 años, un salvoconducto para salir salir de casa", reconoce-, media vida dedicada al psicoanálisis y el éxito de varios ensayos -'Mujeres malqueridas' o 'Me cuesta tanto olvidarte', entre otros-, Michelena se estrena como novelista con La vida son los miércoles (Espasa), la historia de tres amigas que rondan los 40 y disfrutan de una existencia acomodada, pero no saben manejar su vida sentimental.

Mujerhoy ¿El amor sigue siendo lo que mueve el mundo?

Mariela Michelena El amor es fundamental: tenerlo, no tenerlo, estar acompañado, estar solo... Porque el amor es una manera muy socorrida de estar acompañado pero, al mismo tiempo, nunca estamos tan expuestos al dolor como cuando nos enamoramos. El amor es un arma de doble filo porque es la más eficaz para luchar contra la dureza de la vida pero también es lo que más vulnerables nos hace. Las relaciones son una trampa porque, por una parte, necesitamos seguridad, tranquilidad, esa sensación de pertenencia; pero, simultáneamente, anhelamos la pasión, la sorpresa, lo prohibido, el descubrimiento de lo nuevo... ¿Y eso cómo se come? Por eso es tan fascinante el amor.

Mujerhoy Las protagonistas de La vida son los miércoles, Eva, Mariana y Susana, son mujeres inteligentes, pero se mueven con torpeza en el terreno sentimental. ¿En el amor sufrimos más que disfrutamos?

Mariela Michelena El sufrimiento por amor es gratis. Y hay muchísimas mujeres que en nombre del amor está dispuestas a sufrir lo insufrible y el disfrute queda pospuesto indefinidamente. Es algo muy complejo. No es tan sencillo como "si estás pasándolo mal, déjalo". A veces se pasa de relaciones de sufrimiento a relaciones de maltrato, porque no supimos decir que no a tiempo.

Mujerhoy Hay un punto de masoquismo...

Mariela Michelena Según Freud, el masoquismo es lo más inexplicable del psiquismo humano; y Hawking mantiene que lo más misterioso es la mujer. Creemos que esa inclinación al sufrimiento nos hace poderosas, creemos que nos enaltece y nos regodeamos en ello.

"Las relaciones son una trampa: necesitamos la seguridad y, a la vez, anhelamos lo prohibido".

Mujerhoy ¿Eso quiere decir que las mujeres tenemos una predisposición al sufrimiento?

Mariela Michelena Esto es algo que me pregunto constantemente. Somos una combinación de lo biológico y de la experiencia, aquello para lo que biológicamente estamos destinados será siempre transformado por la cultura y las circunstancias de cada época. Por ejemplo, si hablamos de la maternidad, es una cuestión que nos planteamos las mujeres mientras que ellos, en general, se dejan llevar. Pero esto no quiere decir que no haya hombres muy maternales, porque lo masculino y lo femenino se reparte. No es lo femenino para las mujeres y lo masculino para los hombres; allí donde haya una vena femenina, habrá una inclinación hacia la maternidad, a sacrificarse, a cuidar...

Mujerhoy ¿Y cómo podemos evitar llegar a una situación tóxica?

Mariela Michelena Está claro que, en ocasiones, se repiten determinados patrones. La repetición es uno de los vicios humanos y, con frecuencia, hacemos sucesivas elecciones fallidas que deberían llevarnos a preguntarnos por qué. Estas cosas no surgen de la noche a la mañana. Uno debe estar atento a la hora de elegir, pero es tan misterioso ese proceso... porque no es como comprar una lavadora: te enamoras de quien te enamoras e ignoras las razones. Incluso, a veces ni siquiera te enamoras y solo buscas un padre o tener compañía.

Mujerhoy ¿La educación sentimental es nuestra asignatura pendiente?

Mariela Michelena No tengo claro que sean cosas que se puedan aprender. Habrá algunas que podamos enseñar a nuestras adolescentes, porque el nivel de maltrato que sufren es alarmante. Por ejemplo, que sepan decir: "Esto me gusta y esto no me gusta". Las mujeres tenemos una cierta inclinación a ponernos maternales con el que tenemos enfrente, a perdonarle lo imperdonable. Y si te han reforzado eso en el ámbito familiar, tal vez te sientas la dueña del mundo y creas que puedes con todo. Por eso es muy importante conocer tus limitaciones y reconocer que no, no puedes con todo.

"Una ruptura sentimental es como si se te hubiera muerto alguien; te cambia la vida de arriba a abajo"

Mujerhoy ¿Dentro de 200 años seguiremos hablando de esto?

Mariela Michelena Ya escribió sobre esto Simone de Beauvoir en El segundo sexo en 1949 y aquí estamos... No sé lo que pasará dentro de 200 años, pero me gustaría que dentro de 10 no siguiera pasando lo que ocurre actualmente con las adolescentes.

Mujerhoy ¿Cree que las primeras relaciones sentimentales son las que te marcan para toda la vida?

Mariela Michelena No soy tan determinista porque, si no, no sería psicoanalista. Por suerte, la gente cambia, se transforma, pero es cierto que te pueden marcar y no salir indemne. Creo que hoy se accede muy pronto a la sexualidad, cuando todavía las chicas no están completas. Y cuando decimos que "le falta un hervor", la metáfora tiene todo el sentido, porque significa que algo está crudo y hay cosas que crudas no se pueden comer. Tienen 13 o 14 años y todavía no saben lo que quieren. Deberían estar riéndose con sus amigas o viendo una película de terror, pero la presión de su círculo ya es enorme y sus cuerpos están completamente expuestos. Circula una foto por internet y en un segundo pasas de ser la tonta a la fácil del grupo. Ahora todo está documentado, como si tu diario íntimo estuviera abierto a todo el mundo y para siempre.

Mujerhoy Ninguna de las protagonistas de La vida son los miércoles tiene hijos, pero cada una lo vive de una manera diferente.

Mariela Michelena Es que la maternidad siempre es un interrogante para una mujer, independientemente de su condición sexual; la respuesta, ahora que sexo y maternidad no van de la mano, ya no es única. Y la presión sobre este tema ha bajado muchísimo, se trata más de una presión personal que social.

d. r. La vida de los miércoles. Una novela sobre mujeres que buscan el amor pero se encuentren a sí mismas. Espasa, 2017.

Mujerhoy ¿Las mujeres que no satisfacen su deseo de ser madres consiguen superarlo?

Mariela Michelena Creo que ese es un agujero que no se puede llenar con nada. Esa historia de que hay que ver el vaso medio lleno... Yo creo que hay que verlo como está y eso significa que hay cosas que tienes y otras que no y que, además, no vas a tener nunca. Y uno tiene que aprender a vivir con ello. Esa visión optimista y naif de "bueno no pasa nada, tendrás otras cosas"... Como si todo se pudiera comprar. Nos ocurren cosas que dejan una huella y no es verdad que puedan borrarse como eliminamos las ojeras con maquillaje. Lo inteligente es hacer de esa cicatriz algo que dé sustancia a tu vida, que merezca la pena ser vivido y contado. Hay una tendencia a relativizar las cosas, a que todo sea líquido y se te escape entre las manos, como explica Zygmunt Bauman. Y hay experiencias en la vida que no son líquidas, son sólidas y necesitan de un tiempo para digerirlas y masticarlas.

Mujerhoy ¿Se puede decir lo mismo de las rupturas sentimentales?

Mariela Michelena Es como si se te hubiera muerto alguien; te cambia la vida de arriba abajo. Tienes que aprender otra vez a desayunar sin esa persona. Y eso no es fácil. Pero estamos en un momento en que está prohibido estar triste. Queremos solucionar todo rápido y sin dolor, y la gente te dice: "¡Si ya han pasado dos meses!", como si fuera una eternidad. Hay duelos que tardan años en sanarse y, a veces, toda la vida. Pero con eso vives y eso también te enriquece y te convierte en una persona más auténtica.

"Las chicas acceden hoy demasiado pronto a la sexualidad. La presión de su circulo es enorme".

Mujerhoy ¿Por qué a veces parece que los hombres sufren menos? ¿Qué es lo que hacen "de otra manera"?

Mariela Michelena En realidad, eso está relacionado con lo masculino y lo femenino, de la manera en que hablábamos antes. Los hombres con más ingredientes femeninos van a sufrir más que las mujeres con más ingredientes masculinos. De hecho, hay mujeres que cambian mucho de pareja y pasan página rápido, y hay hombres que no.

La rutina de todos los días

Marina está felizmente casada pero ansía tener un hijo por encima de todo. Susana es una ejecutiva de éxito que no ha conseguido olvidar a su primer gran amor. Y Eva lleva media vida enganchada a una relación tóxica con un hombre casado. Estas tres amigas que acaban de aterrizar en los 40 son las protagonistas de 'La vida son los miércoles' (Espasa), la primera novela de Michelena tras el éxito de su trilogía de no ficción sobre las mujeres y el amor (Mujeres malqueridas, Me cuesta tanto olvidarte y Mujeres que lo dan todo a cambio de nada).

"Las quiero mucho a las tres -dice la autora-, y todas tenemos un poco de ellas". O mucho. Porque resulta imposible no empatizar con ellas -y también enfadarse-, mientras te sumerges en sus vidas sin poder abandonarlas hasta saber lo que será de ellas. "Hija, la vida no son ni los domingos ni las fiestas de guardar. La vida son los miércoles. La rutina, lo de todos los días...", afirma la madre de una de las protagonistas.

Mujerhoy No me imagino a muchos hombres en el rol de amante eterno, como Eva en la novela.

Mariela Michelena No suelen tener esa capacidad de aguante, pero también es cierto que somos las mujeres las que nos separamos a pelo. Somos capaces de quedarnos solas con un panorama desolador y empezar de cero simplemente porque no somos felices en una relación. Y eso en ellos no es tan usual.

Mujerhoy Su país, Venezuela, también está presente en el libro en el personaje de Marina.

Mariela Michelena Ahora mismo no puedo hablar de Venezuela sin que se me rompa voz. Apenas duermo, o lo hago pegada al teléfono, y la información que me llega a través de Twitter o de los chats de la familia y de los amigos me parte el alma. La situación es insostenible desde hace mucho tiempo, pero con la caída del precio del petróleo ya no hay inversión, la mortalidad infantil se ha multiplicado y falta lo básico. Yo mando todas las semanas dinero y cajas con comida y medicamentos a mi familia y cruzo los dedos para que lleguen. No sé qué va a pasar, porque a cada muerto no hay más miedo sino más rabia.