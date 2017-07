Belén Esteban: “Toño pensaba que me iba a morir

3 jul 2017

Este fin de semana, Telecinco fue desgranando en sus programas estrella, 'Sábado Deluxe' y 'Viva la vida', el conflicto legal entre Belén Esteban y Toño Sanchís. La flexibilidad de cintura de la cadena es apabullante: ha logrado rentabilizar el robo sentenciado en primera instancia por ambos bandos. Mientras el equipo de Jorge Javier Vázquez cerraba filas en torno a su fiel colaboradora con un programa que fue puro ajuste de cuentas y agradecimientos emocionados, el de Toñi Moreno le daba pábulo a la versión de Sanchís, la misma que ya ha sido rechazada por una jueza. La televisión tiene sus propios tribunales, jurados y sentencias.

Una vez más se cumple que las peores pesadillas de Belén Esteban se convierten en pingües beneficios para Telecinco, pues la cadena ha reventado las audiencias este fin de semana gracias al relato y contrarrelato de su desfalco. La rubia catódica inauguró su grito “Pá-ga-me”, mantra que desde ahora perseguirá a Sanchís a lo largo de todos los recursos que pretenda interponer. Además, hizo revelaciones de calado dramático sobre el papel que su ex representante tuvo en su adicción a las drogas y posterior rehabilitación: “La culpable de hacerme daño a mí misma fui yo, pero él no facilitó nada”.

Quedó en el aire una vez más precisar qué tipo de acompañamiento realizaba Sanchís a una representada evidentemente enferma. Según el testimonio de uno de los directores del programa, Reúl Prieto, desde la productora 'La Fábrica de la Tele' expresaban a Toño su preocupación por Belén y le pedían una intervención, pero la colaboradora explicó que jamás Toño se la había expresado o le había sugerido un tratamiento. “A mí quien me ayudó fueron mis dos jefes de 'La Fábrica de la Tele', que me buscaron un médico excelente. Toño no ayudó nada”, explicó.

Pero, ¿por qué no se preocupó más Sanchís por su por entonces amiga? ¿Qué interés podría tener en presenciar la imparable cuesta abajo en la que estaba envuelta Belén? Para la estrella de Telecinco, su intención estaba clara: quedarse con los 372.000 euros que “guardaba” en unas cuentas que había abierto a nombre de Belén que esta no conocía y a las que solo él tenía acceso. “Él pensaba que me iba a morir”, explicó Esteban. “Lo estaba esperando”.