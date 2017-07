Las cuerdas vocales de Adele dicen basta

3 jul 2017

El momento no ha podido ser más inoportuno: ya tenía vendidas todas las localidades de sus dos últimos conciertos en el estadio de Wembley, en Londres. Las cuerdas vocales de Adele han dicho basta después de un esfuerzo ímprobo: de las 123 actuaciones de la gira '24', las cuatro últimas debían ser consecutivas y en Wembley, ante 100.000 espectadores cada noche. Su garganta, operada en 2011, solo ha resistido dos, y Adele ha tenido que decir adiós desde su cuenta de Twitter:

“Ni siquiera sé por donde empezar. Las dos últimas noches en Wembley han sido los más grandes y mejores shows de mi vida. Volver a casa después de tanto tiempo haciendo lo que nunca pensé que podría hacer me ha tenido flotando. Sin embargo, he tenido problemas vocales ambas noches. He tenido que forzar más de lo normal. Sentía que, constantemente, tenía que aclarar mi garganta, especialmente ayer por la noche”.

“Fui a ver a mi médico esta tarde porque durante todo el día no me salía la voz, y resulta que he dañado mis cuerdas vocales. Según mi médico, no podré actuar este fin de semana. Decir que mi corazón se ha roto no hace justicia a lo que siento. Estoy tomando esteroides y otros remedios para la voz. He considerado actuar el domingo, pero no está nada claro que logre llegar al final del concierto. Estaba tan desesperada por actuar, por estar con vosotros, que hasta he llegado a considerar el “playback”, pero ni en un millón de años podría haceros algo así. No sería yo si lo hiciera”.

“Lo siento. Siento decepcionaros. Lo siento por las noches que hubiérais podido compartir con la gente que amáis y por los recuerdos que hubierais podido compartir. Lo siento por el dinero que habéis gastado en la organización de vuestros viajes. Sabéis que jamás tomaría una decisión como esta a la ligera. He hecho 121 conciertos y me quedaban dos. ¡Solo dos para terminar! ¿Quién coño cancela en Wembley? No conseguir este hito en mi carrera es algo que tengo rondando mi cabeza y desearía no escribir esto. Quise cambiar drásticamente mi vida para asegurarme de que llegaba al final de esta gira y ahora no acabo de hacerme a la idea de que no lograré terminarla”.

“Siento que toda mi carrera depende de que logre finalizar estos cuatro shows. Escribo esto justo después de que he tomado la decisión de no actuar, así que no tengo mucha más información, pero por supuesto que se devolverá el dinero de las entradas si no podemos fijar nuevas fechas para los conciertos. Lo siento, estoy devastada. Perdonadme”.