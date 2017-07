Emprendedoras verdes: Blanca Entrecanales Domecq

4 jul 2017

"Compré la finca junto con mi pareja para disfrutarla en familia y pasar largas temporadas. No sabía exactamente lo que iba a hacer, pero ya entonces tenía claro que quería sacar rendimiento a la tierra. Yo ya había vivido, a través de una empresa familiar y por la sensibilización que existe en Francia sobre este tema, la preocupación por el daño terrible que causamos al planeta, así que decidí hacerlo con el mayor respeto por el medio ambiente".

"Decidí dar rendimiento a la tierra cuidándola y sin esquimarla".

"Poco tiempo después de comprarla, me separé y, a partir de ahí, fui siguiendo mi deseo interior. Busqué asesores y, pasito a pasito, fuimos creando lo que hoy existe. Somos muy conscientes de que el suelo es el alma de todo y por eso hay que cuidarlo mucho para no esquilmarlo: hay que rotar el ganado, no permitiendo que pasen demasiado tiempo en cada parcela; rotar los cultivos; hacer asociaciones; abonar con el compost que nosotros mismos producimos partiendo del estiércol de los animales... Empleamos técnicas encaminadas a cuidar el suelo para que no sea necesario utilizar químicos. Además, en parte de la finca hemos reforestado y ahora estoy muy ilusionada con un proyecto con el que queremos potenciar la biodiversidad".

"Cada vez estamos mas informados, sabemos que nuestro planeta está gravemente herido. Y también sabemos, por múltiples informes científicos, que la comida ecológica es mucho más saludable porque evita posibles riesgos procedentes de trazas químicas en los alimentos y contiene mayor concentración de vitaminas y minerales. En la sociedad desarrollada en la que vivimos cada uno de nosotros actuamos en conciencia, reflexionando sobre las consecuencias que tienen nuestros actos. Y está claro que conocer todos estos datos nos hace actuar de determinada manera".