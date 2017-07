Emprendedoras verdes: María Elena de Mingo y Mónica Montalegre

4 jul 2017

Compartir en google plus

"Como bióloga, me encantaba poner en marcha iniciativas de desarrollo rural sostenible, como el proyecto por el que la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera la Sierra del Rincón, en la Comunidad de Madrid, donde vivimos. Pero un día quise centrarme en lo que me apasiona, las plantas. Desde muy joven, hacía formulaciones terapéuticas y cosméticas para mí y la familia. Me llamaban la atención las plantas que crecen en los sitios más humildes, porque en situaciones límite desarrollan propiedades excepcionales. Mónica y yo queríamos poner en marcha un proyecto de cosmética ecológica de gama superior, y sabíamos que era posible", dice María Elena.

"Apostar por proyectos 100% respetuosos es invertir en el futuro".

"Yo había usado sus cremas y sabía que el producto sería de calidad, porque ha dedicado su vida a investigar -replica Mónica-. De la estructura empresarial me encargaría yo, pero necesitaba un producto bueno. Y este era perfecto: parcelas certificadas, producción libre de pesticidas, procesos en frío para no perder propiedades... Ha sido un desafío, pero la satisfacción es enorme. Un día enviamos muestras a estilistas de Hollywood y les encantó. Que una actriz ganadora de siete Emmys como Allison Janei dijera que le habían gustado lo compensa todo. Apostar por proyectos 100% respetuosos y que fomenten el desarrollo rural supone futuro", dice Mónica.