Emprendedoras verdes: Nuria Varela-Portas

4 jul 2017

"Nací en Lugo, y aunque viví en Madrid desde los seis años, todos los veranos de mi infancia los pasé en Pazo de Vilane. Aquí he disfrutado subiéndome a los árboles, me he bañado en el río, he jugado al fútbol en el prado de las vacas... Que ese entorno se perdiera me dolía muchísimo. Por eso a los 25 años me vine desde Londres para instalarme en la finca familiar. Era la época de la depresión agraria y en aquel momento no existía el huevo campero. Recuerdo que, cuando fui la primera vez a vender este huevo a El Corte Inglés no sabían de qué les hablaba".

"Si no cuidas el entorno, es imposible que te devuelva lo que quieres".

"En los pueblos de Galicia sí: era el huevo de las casas, que procedía de las gallinas que andaban libres por el campo. El problema era que solo los encontrabas en las ferias y no estaban producidos de una manera ordenada ni con una seguridad alimentaria. Así que pensamos: "Esto es lo que hay que hacer". Metimos 50 gallinas en una granja abandonada y ahí empezó todo. El nuestro ha sido un crecimiento continuo pero lento, en el que el cuidado del entorno es clave porque si no cuidas el entorno es imposible que te devuelva lo que tú quieres. Ahora trabajamos en la empresa unas 30 personas, con un porcentaje muy elevado de mujeres. ¿Podría coger mi dinero e irme a una playa unos meses al año a no hacer nada? Sí, pero no es mi proyecto. Ayer estuve plantando árboles. Y cosas como esa son las que hacen que vengamos al pazo para trabajar cada mañana".