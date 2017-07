Sophie Turner descubrió el sexo oral en 'Juego de Tronos'

3 jul 2017

Aunque en la pantalla la veamos ya convertida en una joven mujer, Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos', comenzó a grabar la serie con 14 años. Y aunque a esa edad muchas veces es difícil descubrir ya nada nuevo que tenga que ver con el sexo, no es el caso de Turner. En una reciente entrevista con 'Times Magazine', la actriz ha confesado que su educación sexual pasa sí o sí por 'Juego de Tronos' porque fue a raíz de la serie que existían prácticas como el sexo oral.

Las explícitas escenas de sexo de la serie cogieron totalmente desprevenida a la jovencísima Sophie, que tuvo que crecer de golpe y porrazo en el set. "La primera vez que supe de la existencia de sexo oral fue al leer el guión de la primera temporada. Fue como... "¡Guau! ¿De verdad la gente hace eso? ¡Es fascinante! De alguna manera, los guionistas de la serie fueron mis maestros de educación sexual". Más adelante, ya en la quinta temporada, tuvo que enfrentarse a una de las mayores polémicas que se han vivido en 'Juego de Tronos', a propósito de una escena en la que violan a su personaje, Sansa Stark.

"No he vivido jamás un asalto sexual ni lo ha vivido nadie que conozca, así que toda la controversia me sorprendió muchísimo. No esperaba que tanta gente opinara que escenas así no deben verse en televisión. En un principio, me pareció que tenían razón. Sin embargo, ahora opino que cuanto más hablemos del abuso sexual y las violaciones, mejor, porque lo cierto es que suceden todos los días. Si tratamos este asunto como un tabú, ¿cómo lograremos que las mujeres den un paso adelante y denuncien lo que les ha pasado?".