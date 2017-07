Emily Ratajkowski dice que no trabaja por ser “demasiado sexy

4 jul 2017

Si el siglo XXI pertenece a dos cuerpos, son los de Kim Kardashian y Emily Ratajkowski, ambos dos objetos superexpuestos e hipervigilados, que se han convertido en el objetivo de muchas y el sueño de muchos. Pero si Kardashian se las ha arreglado para hacer saltar por los aires todas las reglas de la armonía de proporciones heredadas de los griegos (asunto por el que, seguramente, pasará a la pequeña historia de la estética), Ratajkowski apuesta precisamente por la exarcebación de esta: su belleza no puede ser más clásicamente convencional. Ella es la mujer-tipo perfecta. Qué suerte, ¿no? Pues parece que no.

La modelo de 26 años que saltó a la fama gracias a su desnudo en el polémico vídeo de la canción 'Blurred Lines', de Robin Thicke y Pharell no está conforme con su suerte. Ratajkowski quiere ser actriz, pero no parece que tenga mucha suerte con los directores de casting. En su opinión, el problema no es su falta de naturalidad o de tablas, sino que es demasiado sexy. Así lo ha explicado en una entrevista para la edición australiana de 'Harper's Bazaar', donde se ha extendido en su firme convicción de que la belleza, la suya, le está jugando una mala pasada.

“Siempre me dicen lo mismo: "Eres demasiado sexy". Es un argumento anti-mujer, ¿no? La gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes. ¿Qué hay de malo en tener los pechos grandes? Debemos celebrar su belleza y feminidad. ¿A quién le importa si son más grandes o más pequeños? Están bien de todas formas. ¿Por qué han de ser un problema?”. En su percepción, se censura que cuelgue muchos desnudos en sus redes sociales, que sexualice su imagen para vender productos, una crítica que para ella no es más que puritarismo. ¿Será verdad que Hollywood no la contrata por desnudarse fácilmente? Qué raro...

Te interesa:

- Emily Ratajkowski se desnuda por su seguidor 10 millones

- Los desnudos de Emily Ratajkowski, ¿libertad sexual o puro exhibicionismo?

- Emily Ratajkowski reivindica en una carta su derecho a ser sexy