Sabemos cómo fue el cumpleaños de Liv Tyler junto a Kate Moss

Kate Middleton se corta la melena ¿Qué te parece su nuevo look para el verano? ow.ly/qYOg30dj4SM

7 nuevos polvos de sol para ponerte morena en 1 minuto by @ana_anaparrilla #maquillaje #belleza … twitter.com/i/web/status/8…

"Mi historia es de fracaso y reinvención con final feliz, me he dejado la piel en todo lo que he hecho" dice… twitter.com/i/web/status/8…