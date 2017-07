Lena Headey destapa el lado oscuro de la tele

7 jul 2017

Puede que sea la mujer que más poder acumula de la televisión, al menos en la ficción. Su personaje, Cersei Lannister, se sienta en el trono de hierro de "Juego de Tronos" después de prácticamente cargarse directa o indirectamente a medio casting. Sin embargo, en el mundo real, ha sido ella la que se ha visto muchas veces "liquidada" por terceros.

En una charla con Maisie Williams, Arya Stark en "Juego de Tronos", Headey admitió que cuando era veinteañera había perdido muchos papeles por negarse a coquetear con los directores de casting. "A esa edad, estaba haciendo muchísimas audiciones en los Estados Unidos. En una de ellos, un director me contó que solían ver en casa las cintas que grababan con nuestras pruebas y jugar a con quién tendrían sexo y con quién no".

Yo jamás entré en el juego de coquetear en las audiciones

"Yo jamás entré en el juego de coquetear en las audiciones", reconoció Leña Headey. "Nunca lo he hecho. Sé que es algo que probablemente hizo que me descartaran de muchos proyectos, pero estoy muy feliz por no haber pasado por ese aro".

Además de esta confesión, Headey, de 43 años, puso el acento en una queja habitual entre las mujeres que tienen que hacerse oír en reuniones: "Las mujeres tenemos que decir las cosas siete veces para que nos escuchen, mientras que un hombre solo ha de abrir la boca para que le hagan caso".