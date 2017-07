El (raruno) desnudo de Nagore Robles

10 jul 2017

¿Por qué se desnudan las famosas (y algunos famosos) en las redes? ¿Acaso no tienen bastante con aparecer constantemente en televisión, en el cine y en las revistas? ¿Realmente necesitan (aún) más atención? La respuesta es sí: a más impacto en redes, más dinerito en las cuentas bancarias. Sin embargo, no todo es amortización en el reino de la carne desnuda: también hay un poquito de moda, un poquito de ganas de figurar y un muchito de narcisismo. Hoy, gustarse pasa por mostrarse.

El exhibicionismo tiene ventajas varias para las 'celebs' y también para el resto de los mortales: le quita hierro el asunto de ver el cuerpo desnudo (más el de las chicas, machismo obliga), aunque sea siempre el mismo el que tengamos que ver: el 90-60-90. El de Nagore Robles encaja en este molde. Sin embargo, su estilo de 'selfie' escapa de todas las etiquetas y convenciones. ¿A quién se le ocurrió ese plano cenital, con Nagore sentada en el baño y los pies apoyados en el bidé? Raro, raro, raro.

El mensaje que acompaña a la reveladora foto está a medio camino del empoderamiento y la autoayuda: resulta que el desnudo de Nagore no es sino el deseado estado de su alma: "Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece", escribe Nagore en su perfil de Instagram. "Esa dependencia a ser otr@ que esperan de ti, a sentirte egoísta si no das lo que desean y a veces exigen... a vivir perdid@ porque no sabes qué puerta elegir y, por miedo, sigues patrones para no decepcionarles y decepcionarte. ¿Qué eras, qué estás siendo y qué quieres ser? Cuánto cuesta ser un@ mism@ Desde hace tiempo empecé un duro camino, desnudarme. ¿Os cuesta tanto como a mí?".

