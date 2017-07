La guerrera feminista

Y como a mí, parece que a muchas mujeres que somos mayoría entre sus espectadores, lo que también me gusta, después de tantos años escribiendo sobre la importancia del cambio de imagen de la mujer en las grandes producciones. Aunque la película no sea fantástica, y sé que difiero de críticos más benévolos que yo, pero una buena película de acción debe tener también un gran guion y a mí me pasó que solo admiré los diálogos en el divertido momento "José Luis López Vázquez" de Saïd Tagmaoui, cuando él y Chris Pine intentan entrar en la fortaleza nazi... y duraron dos minutos. Bueno, y sonreí cuando la protagonista grita que ella cree en el amor antes de liarse a mamporros con el malo, eso sí que no lo había visto en los héroes masculinos.

Pero esta vez me importa menos si es una gran película; es entretenida y con eso me basta. Lo interesante es lo nuevo para las mujeres, y lo tiene. Seguramente, es la primera vez que coinciden en una gran producción una directora, una heroína de acción protagonista y una historia basada en un comic de inspiración feminista. Solo la directora Kathryn Bigelow, a la que también admiro, se había acercado a algo así hasta ahora. Por eso es tan interesante que por fin haya otra mujer, Patty Jenkins, al frente de una película de acción y con una guerrera de protagonista.

Y, además, la película gusta a las mujeres lo que también cuestiona viejos clichés sobre nuestros intereses. ¿Quién había supuesto que a nosotras solo nos atraían las películas románticas? No éramos raras las que también veíamos películas de acción, y cuando nos ponen una protagonista femenina, resulta que incluso somos más que ellos. Es otra muestra de que no siempre el cine se adapta a los gustos mayoritarios sino a lo que supone son gustos mayoritarios. Porque el cine es conservador, como cualquier producción cultural. Y es normal, los productores arriesgan mucho dinero y prefieren jugar con lo conocido.

Y en esta película arriesgan, y ganan, con un cómic feminista, con una guerrera y con una directora, y eso sí que es cambio. Tardó en llegar pero ya está aquí. Una película de acción hecha por mujeres que gusta a las mujeres, y a los hombres, como a nosotras nos gustan las buenas películas de acción dirigidas y protagonizadas por hombres. Y con actores guapos y sexys de protagonistas, por supuesto, porque el cine también es belleza. Por eso me ha sorprendido que una recogida de firmas impidiera la participación de la protagonista en una campaña de la ONU a favor de la igualdad por su personaje "demasiado sexualizado". No más que el de todos los héroes de acción del cine. Queremos cambios, queremos igualdad, pero me temo que a veces se nos va la mano. Y la cabeza.

