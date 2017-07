10 mujeres que marcaron la vida de Camilla Lackberg

15 jul 2017

Karin Larsson. Pintora

Al igual que su marido el artista Carl Larsson, fue una creadora llena de talento, tanto para la pintura como para el diseño. Por desgracia, vivió en una época en la que a la mujer no se le permitía crear ni tener un lugar propio que no fuera el hogar.

Ingrid Bergman. Actriz sueca

Tiene un lugar especial en mi corazón. Y no solo porque era habitual de Fjäñllbacka, mi pueblo natal, al que llamana su "paraíso de verano", sino porque era fuerte e independiente y se atrevía a decir lo que pensaba. Se enfrentó, por ejemplo, a la idea de que las mujeres no podían ser madres y trabajar a la vez.

Christina Saliba. Relaciones públicas

Mi publicista es una gran fuente de inspiración. Es capaz de entrar en una sala de juntas masculina y patriarcal y negarse a que le coman el terreno. Trabaja muy duro para que el mundo sea un lugar mejor para nuestras hijas.

Eva Brunne. Obispo de la iglesia de Suecia

Es la primera obispo del mundo abiertamente lesbiana. ¡Una pionera! Y no solo en ese aspecto. Habla a menudo en contra de la xenofobia y el racismo. y todo eso requiere un gran valor y fuerza interior.

Emma Watson. Actriz

Además de una gran intérprete, desde las películas de Harry Potter, es una importante guerrera de la lucha feminista. Su compromiso, y su capacidad para emocionarnos con él, son enormes. Marca la diferencia cada día.

Linnea Claeson. Estudiante e instagrammer

Es una mujer actual a la que admiro mucho. En su cuenta de Instagram @assholesonline, publica conversaciones con hombres que se comportan como cerdos con las mujeres.

Selma Lagerlöf. Escritora

Fue la primera sueca que ganó el Nobel de literatura en 1909. Y trabajó con todo en contra. También luchó por el voto femenino y contra la persecución a los judíos.

Gunnel Lächberg. Mi madre

Es la mujer que más me ha influido. Me educó para que siguiera mi propio camino, dándome el corage necesario para seguir sin miedo al fracaso. Sin su guía, me habría sentido perdida muchas veces a lo largo de mi vida.

Zara Larsson. Cantante

Joven decidida y con un talento increíble. Además de crear una música que fascina a millones de personas, utiliza su popularidad para dar voz a problemas importantes, como los derechos de la mujer o la xenofobia. A pesar de su juventud, es todo un icono.

Beyoncé Knowles. Cantante

Para mí, la mayor estrella del mundo. Tiene clase, sentimiento y maneras de estrella, y los combinan de una manera que no he visto en ningún otro artista. Un modelo de comportamiento, una estrella, una heroína.