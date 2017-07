Monica Belluci: "Siempre he tratado mi cuerpo con una gran libertad"

15 jul 2017 dany jucaud

Sí, sigue siendo la misma. Y sin embargo, ella asegura que algo muy profundo ha cambiado. El punto de inflexión fue su divorcio hace tres años de Vincent Cassel, el actor francés con el que tiene dos hijas y con el que había compartido casi dos décadas de su vida... aunque casi siempre en ciudades separadas. Marcada por su impactante belleza desde los inicios de su carrera como modelo, la que fuera la única chica Bond con más de 50 años estrena ahora (el 14 de julio) 'En la vía láctea', el esperado regreso del serbio Emir Kusturica a la dirección con una fábula de amor maduro y triste en plena guerra de los Balcanes. "Adoro el cine. Soy una de esas personas que piensan que ciertas películas pueden cambiar nuestro destino, dándonos respuestas a cosas que no la tenían".

Mujerhoy ¿Como cuáles?

Monica Belluci Por ejemplo 'Gente corriente', de Robert Redford, o 'American Beauty', que, cada una a su manera, tratan sobre la locura cotidiana.

Mujerhoy La locura es un tema que parece haberle fascinado siempre. ¿Le ha pasado, aunque solo fuera por instante, el perder la cabeza hasta el punto de querer matar a alguien?

Monica Belluci No, ¡nunca! Sin embargo, tanto en mis historias de amor como en el cine, nunca he tenido miedo de correr riesgos. Dicho esto, entiendo que uno pierda los estribos, pero este tipo de locura suele ser producto del miedo. Hay una frase que me gusta mucho: "Los locos son aquellos que lo han perdido todo, salvo la razón".

Mujerhoy ¡Y yo que pensaba que era una mujer peligrosa!

Monica Bellucci No sé si soy una mujer razonable, pero, en todo caso, no soy una mujer peligrosa. Todos nos escondemos muchas cosas a nosotros mismos para sobrevivir. Siempre me digo que nada ocurre por accidente. Solo podemos evolucionar de verdad a través de las crisis personales.

Mujerhoy ¿Es lo que le pasó tras su divorcio de Vincent Cassel?

Monica Bellucci Sí. En aquel momento, me encontraba completamente perdida. Todo lo que había construido había volado en pedazos de un día para otro. Tras una relación de casi 20 años, me veía obligada a reconstruir mi vida. No era nada fácil. Con ese estado de ánimo me embarqué en la aventura de En la vía láctea, de Emir Kusturica, que duró cuatro años. Para tener una vida tranquila, para simplemente sobrevivir, sin más, para no sufrir, podemos ocultar algunas cosas y solo ver las que son bellas, hasta el día en el que nos damos cuenta.

Mujerhoy ¿Qué hizo usted en ese caso?

Monica Bellucci Limpieza. Se puede hacer un largo recorrido con alguien y darse cuenta un día de que ese viaje ya no es posible porque ha llegado el momento de que cada uno retome su propio camino. Mi capacidad para sobrevivir es más fuerte que la destrucción. El despertar, para mí, fue muy doloroso, pero fantástico.

Mujerhoy ¿Por qué le costó tanto darse cuenta de que había llegado el momento de cambiar de vida?

Monica Bellucci ¡Porque no soy una máquina! Por lo general, me fío de mi instinto, aunque puedo equivocarme, claro está. Son nuestra fragilidad y nuestro abandono en el amor y la amistad los que nos hacen seres humanos. Mi sistema de defensa estuvo anestesiado durante años. No culpo de ello a nadie, pero, de pronto, empecé a dudar de mí misma. Cuando te han destruido, perdonar es la única manera en que puedes curarte. Soy plenamente consciente de que la vida me ha mimado mucho, pero, en mi corazón, soy como todo el mundo.

"El despertar sobre el divorcio fue muy doloroso pero también fantástico".

Mujerhoy Usted dice a menudo que desconfía de los hombres. ¿Por qué?

Monica Bellucci Nunca he sido víctima de ataques físicos, pero, ¿he sufrido una violencia encubierta? Sí. La competencia entre dos personas puede ser muy productiva, pero también puede ser muy perversa.

Mujerhoy Da la sensación de que controla perfectamente su imagen y da a los demás exactamente lo que esperan de usted. ¿Es así?

Monica Bellucci Intento siempre mirarme con una cierta distancia y no mezclarme con lo que hago. Me he preguntado a menudo qué motiva a la gente su deseo de ser célebres, pero no he encontrado la respuesta. Ni en mi caso, ni en el de los demás. Lo que sí sé, sin embargo, es que, cuando se es actriz, además de la propia vida, uno carga también con su arte y es esto lo que nos hace frágiles. Pero, ¿dónde está el límite? Actrices maravillosas como Romy Schneider, Jean Seberg o Marilyn nos han mostrado hasta qué punto es difícil hacer esa separación.

Mujerhoy En la película que ahora estrena, En la vía láctea, al igual que en la serie Mozart in the jungle, donde interpreta a una cantante de ópera, parece que la belleza ya no es tan importante como en sus anteriores papeles.

Monica Bellucci "Soy la hija que fui y que ya no soy". Esta es una de las frases que digo en la película de Kusturica. En este momento tengo 52 años. Soy totalmente consciente de que ya no tengo el físico que tenía en mis primeras películas. Soy otra mujer. La belleza nos protege, pero también podemos tener ganas de desgarrarla en algunos momentos. Mentiría si dijera que me gusta ir hacia la vejez y la muerte. Pero intento negociar la llegada de ese giro vital con inteligencia. La vejez no es un fin en sí mismo, pero las marcas del tiempo no me molestan.

Monica Bellucci en Moscú.

"Un hombre es sexy por lo que ha vivido. A través de las arrugas de un cuerpo se percibe mejor el alma".

Mujerhoy ¿Incluso cuando las percibe en los hombres?

Monica Bellucci Cuando era más joven, era muy sensible al físico y la belleza. Siempre salía con hombres de mi edad, a ser posible guapos. Hoy, pienso que un hombre que tiene arrugas es más interesante, las marcas del tiempo en su cara y en su cuerpo me gustan. Porque lo que le hace sexy es lo que ha vivido. A través de las arrugas del cuerpo, se percibe mejor el alma. Lo que precisamente me gusta en la película de Kusturica es que cuenta la historia de amor de dos personas que ya no son tan jóvenes.

"La belleza te protege, pero a veces también puyedes tener ganas de desgarrarla".

Mujerhoy ¿Cómo vive su sensualidad a los 52 años?

Monica Bellucci Siempre he tratado mi cuerpo con una gran libertad, convirtiéndolo desde muy pronto en un objeto de trabajo. Tuve la suerte de inspirar a los creadores, tanto en el mundo de la moda como del cine. Vengo de un país, Italia, en el que la sensualidad se respira en el aire, donde los cuerpos hablan sin palabras. Francia me hizo descubrir otra forma de feminidad, más sutil. Y comprendí que el amor y la sensualidad estaban ligados a la energía, no a la edad.

Mujerhoy ¿Existe hoy algún hombre en su vida?

Monica Bellucci Sí, pero no voy a decir más. Necesito guardar en privado algunas cosas. Ya he sido amada antes, pero no siempre estaba preparada para recibir ese amor. Durante mucho tiempo, me parecían interesantes las relaciones de fuerza. Hoy, busco otra cosa. He entrado en una nueva fase de mi vida, más en paz.

Mujerhoy ¿Qué cambios implica eso?

Monica Bellucci En el momento de mi divorcio, en 2013, el padre de mis hijas se quedó en Brasil. Yo escogí vivir en París. Compré el año pasado una casa en Lisboa y me gustaría mucho instalarme allí. Esa ciudad tiene una personalidad a la vez internacional y provinciana que me gusta mucho. Sería fantástico para mis hijas, porque allí la vida es más tranquila.

Mujerhoy ¿Cómo educa a sus hijas?

Monica Bellucci Si soy capaz de ser una buena madre, lo que espero, y de dar amor a mis hijas, es porque mi madre mi dio mucho amor a mí. Mis padres eran muy jóvenes cuando nací, mi madre tenía apenas 20 años. Ya lo he contado muchas veces, soy el producto de un padre ateo y de una madre católica que cree que la falta de disciplina de mis hijas proviene del hecho de que no han sido bautizadas. Los que piensan que para vivir hay que crearpolémicas sin cesar y estar sistemáticamente contra las reglas se arriesgan a ser toda su vida unos adolescentes. Tuve la suerte de que nunca hubiera prohibiciones en mi casa. Me dieron mucha libertad. Y si no me la daban, me la tomaba yo.