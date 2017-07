Más actrices denuncian el sexismo de Hollywood

17 jul 2017

Esto es un no parar. Los testimonios sobre cómo Hollywood abusa de las actrices, margina a las que no se pliegan y pospone los proyectos femeninos que no paran de salir a la luz. Las actrices, cada vez con menos miedo, han decidido no callarse, hacer públicos estos casos y mostrar cómo Tinseltown es un lugar tan duro como nos imaginamos. Elizabeth Moss, protagonista de la que seguramente será la serie del año, 'El cuento de la criada', ha dado un paso adelante y ha contado algo increíble: el proyecto estuvo a punto de no salir porque "todo era demasiado femenino".

"Los productores nos decían: "La protagonista es femenina, la directora es femenina, el casting es femenino...". Yo no daba crédito. Debe ser incluso algo ilegal", ha relatado Moss. Thandie Newton, protagonista de otra gran serie que ha arrasado en candidaturas a los Emmy, 'Westworld', ha confesado una historia aún más tremenda. Cuando empezaba en el cine, fue a un casting en el que el director, que había colocado una cámara enfocando a sus piernas, le pidió que se tocara el pecho como si estuviera en una situación sexual. "Como vi que había una directora de casting en la sala, aunque me pareció un poco raro, lo hice", relata Newton.

Años más tarde, en el festival de Cannes, se me acercó un productor borracho y me contó que el vídeo de aquella audición había estado circulando entre los amigos de aquel director. "Ojalá muchas actrices jóvenes lean esto y no dejen que los directores abusen de ellas". El mismo mensaje quiere trasladar a sus colegas Mila Kunis, quien fue amenazada por un productor cuando se negó a aparecer semidesnuda para promocionar una película. "No volverás a trabajar jamás en esta ciudad", cuanta Kunis que le dijo aquel jefe. "Cuando me negué tuve miedo pero, ¿sabes qué?, el mundo no terminó. La película fue muy bien y yo no tuve ningún problema en volver a trabajar".

Te interesa:

- Mila Kunis denuncia el sexismo de Hollywood

- “No comprendo a las que censuran como antifeministas a quienes se desnudan”