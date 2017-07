Feliciano López: "No me sale hablar mal de Alba Carrillo"

19 jul 2017 ABC

A pesar de haber permanecido un año en silencio tras su divorcio con Alba Carrillo, el tenista Feliciano López ha abierto las puertas de su casa en Madrid a Bertín Osborne y le ha concedido su primera entrevista en televisión tras su ruptura sentimental, en una edición especial de 'Mi casa es la tuya'.

Aunque en el avance del programa Feliciano se mostraba reacio a valorar la participación de su exmujer en 'Supervivientes', el tenista no ha negado conocer algunos detalles de las aventuras de Alba Carrillo por Honduras. "Me han contado algunas cosas, aunque no lo he visto", ha asegurado.

De la modelo también ha hablado Feliciano López, de quien ha asegurado que "no me sale hablar mal de ella". Eso sí, al reflexionar sobre el fin de su relación el tenista no se ha cortado en detalles. "¿Sabes cuando vas viendo que algo no funciona y tienes la sensación de que no va a funcionar?", le preguntaba el deportista a Bertín Osborne. Con esa única pregunta ha sentenciado el motivo de su ruptura.

