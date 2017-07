Otra campeona abandonada por quedarse embarazada

20 jul 2017

El pasado 8 de julio, la sevillana Blanca Manchón consiguió lo imposible: su sexto título de Campeona del Mundo de Windsurf en la case Raceboard. Blanca dominó la competición de principio a fin, a pesar de haber sido madre hace solo siete meses. El detalle de su maternidad no sería importante si no fuera la razón de que Blanca haya tenido que competir, a pesar de su nivel deportivo y de lo que representa para la marca España, sin patrocinadores, sin entrenador, sin lancha de apoyo y, si no fuera por el apoyo económico de su familia, sin equipo para competir.

“Espero que este triunfo sirva de acicate para recuperar el apoyo de los patrocinadores que perdí al quedarme embarazada y abandonar momentáneamente la competición”, explicó la campeona al saber de su nuevo título. Sin embargo, en su voz queda la amargura de haber recibido excusas, largas y hasta la callada por respuesta cuando sus contratos de patrocinio tuvieron que ser renovados y la evidencia de un embarazo hacía predecir un bajo rendimiento. Claramente, sus antiguos patrocinadores, Nike, Opel y Emasesa, se equivocaron.

Clama al cielo las condiciones en las que Blanca Manchón ha tenido que vérselas con la élite mundial del windsurfing. ¿Qué habrán pensado el resto de deportistas de la precariedad de nuestra campeona? En la primera prueba del circuito, Blanca estuvo cinco horas en el agua sin poder descansar en ninguna lancha, porque no contaba con ese lujo. ¡Increíble que pudiera ganar en esas condiciones! Esperemos que le lluevan muy pronto nuevos patrocinadores que sí crean en el deporte femenino y que no abandonen a las campeonas en el momento en que más los necesitan.

