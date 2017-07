Monica Lewinsky tiene una teoría sobre Brad Pitt (y otros)

21 jul 2017

Monica Lewinsky, para siempre jamás y por más injusto que sea inseparablemente conectada a su infidelidad con Bill Clinton, está demostrando poseer un gran sentido para analizar e interpretar los sutiles cambios en el comportamiento de las estrellas. En un ensayo para la revista Vanity Fair, Lewinsky lanza al aire una teoría que puede tener muchos visos de verdad: estamos asistiendo al nacimiento de una nueva masculinidad, una a la que no le da miedo mostrar sus fallos.

El texto en cuestión se titula "Jay Z, el príncipe Enrique, Brad Pitt y las nuevas fronteras de la vulnerabilidad masculina", un título rimbombante que le sirve para abundar en cómo estas súper estrellas están rompiendo moldes admitiendo sus defectos, fallos y debilidades a propósito de la relación con las mujeres más importantes de sus vidas. El último en hacerlo, nada menos que a través de un disco, Jay Z.

"Jay Z no tenía por qué hacerlo. Públicamente, su mujer le llamó al orden en su disco "Lemonade", pero él sabía que sus fans no pestañearían si él no mencionara su infidelidad en absoluto. De hecho, eso es lo que la mayoría habría hecho". Para Lewinsky, existe una nueva vanguardia de 'celebrities' masculinas que se sienten cómodos compartiendo con el público su vulnerabilidad. "Jay Z podía haber ignorado la situación pero, en vez de eso, eligió el camino de la sinceridad. Junto a otros hombres como Brad Pitt y el príncipe Enrique han decidido afrontar la conversación y ayudar a otros".