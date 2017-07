Muere Chester Bennington, cantante de Linkin Park

21 jul 2017

Chester Bennington ha sido encontrado ahorcado en su casa de Los Ángeles al rededor de las 21.00h del 20 de Julio. Hace dos meses su amigo Chris Cornell (vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog) también se quitaba la vida de las misma forma, y ayer habría cumplido 53 años.

El cantante de Linkin Park escribía en una carta de despedida a su amigo publicada en Instagram "No puedo imaginarme el mundo sin tí" el mismo día que se conocía que había decidido quitarse la vida en la habitación del hotel en el que se encontraba.

With all of my love Chris. Una publicación compartida de Chester Bennington (@chesterbe) el 18 de May de 2017 a la(s) 8:34 PDT

Chester Bennington tenía 6 hijos de dos matrimonios diferentes. El vocalista entraba en el grupo Linkin Park tres años más tarde de que se formase tras pasar por diferentes nombres como Xero, Hybrid Theory hasta decidir el nombre final: Linkin Park. La voz de Chester Bennington es difícil de imitar y era quien se encargaba de ese toque hardcore con sus gritos llenon de una energía y mensajes.

Un total de 10 discos suman la discografía del grupo aunque fueron criticados de desviarse hacia una música más comercial en sus últimos discos. Un grupo difícil de catalogar por su mezcla de rock, rap, hardcore y sonidos electrónicos.

El grupo visitaba Madrid el pasado mes de Junio al anunciar su incorporación al festival de hard rock Download Festival. El grupo publicaba ayer su nuevo videoclip 'Take to myself' 3 horas antes de conocer la muerte de Bennington, horas más tarde subían una foto del cantante sin descripción y cambiaban el logo de linkin park que ocupaba la imagen de perfil de las redes sociales por una de Chester en una de sus actuaciones entre el público.