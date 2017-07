La Primera Dama de Japón se la cuela a Donald Trump

21 jul 2017

El desconcierto (y el divertimento) de la diplomacia internacional es superlativo. Jamás había llegado a conocimiento público una jugada tan descarada y, a la vez, inteligente como la de la Primera Dama de Japón, Akie Abe, en su decisión de no cruzar ni una sola palabra con el más que tóxico Donald Trump.

Todo empezó, y esto es lo más divertido de todo, en The New York Times, al que Trump concedió una entrevista en la que contaba, entre otras cosas, que lo que le había pasado durante una cena oficial en Hamburgo, donde se encontraba con motivo de la reunión del G20. "Me sentaron al lado de la esposa del Primer Ministro Abe, que es un hombre genial, y ella es una mujer genial también, pero no habla inglés. No dice ni 'hola'. Fue duro, porque la cena duró, probablemente, una hora y 45 minutos...".

Inmediatamente, Twitter se puso en acción, y en cuestión de minutos la periodista de The Guardian Jessica Valenti colgó un vídeo de Akie Abe dictando una larga y técnica conferencia sobre resiliencia en un simposio internacional. ¿Cómo no va a ser una Primera Dama inglés? Sería muy raro... La cuestión ahora es: ¿se hizo la señora Abe la sueca a propósito para evitar hablar con Trump? ¡Bien jugado!