¿Quién se atreve a censurar un pezón a Kim Kardashian?

24 jul 2017

Hace no tanto, el mundo conectado se volvió loco al comprobar que Facebook censuraba rutinariamente todo pezón que salía al paso en su territorio: ya fuera de madres amamantando o de obras de arte decimonónicas. El conservadurismo estadounidense, obsesionado con cubrir todo lo que considera vergonzoso, incluso quiso encerrar a las madres con bebés hambrientos en cubículos cerrados, como si la estampa de una madre alimentado a sus hijos no fuera de lo más bonito que se puede ver hoy en el espacio público. Y diréis: ¿y qué tiene que ver con esto Kim Kardashian? Ahora voy.

Aunque no es la primera vez que la estrella de los 'realities' y los negocios insinúa sus pezones, esta es la primera vez que Kim Kardashian se pasea tan ricamente por la calle con un mono de Balmain completamente transparente que, en una decisión revolucionaria, deja ver totalmente su pecho, pezones incluidos. Cuidado, porque no estamos hablando de una modelo, su hermana Kendall mismamente, con una talla 80 y en un contexto 'fashionista': la moda siempre ha tenido mucha manga ancha con los cuerpos. Estamos hablando de la calle y de una 105, al menos.

¿Qué significa este arriesgado paso de Kim? ¿Se abre la veda para que las mujeres siliconadas o no puedan prescindir del socorrido sujetador bajo sus transparencias? Pues, de momento, quizá no. Pero si mujeres del 'showbusiness' global deciden que tienen el mismo derecho que ellos a mostrar su torso, no tardará mucho en llegar el día en que se normalice totalmente exponer los pechos. Supongo que el gesto cuesta mucho menos si te han colocado un clon del modelo único de pectorales femeninos, perfectamente redondo, simétrico y erguido. Debe ser como exhibir un bolso carísimo para demostrar que tú también puedes.