Charlize Theron habla de su infancia traumática

25 jul 2017

Puede que sea la primera actriz desde Geena Davis que posee el empaque, poderío y carácter suficiente como para encarnar a una heroína de acción con tanta solvencia como cualquier actor del ramo. Aunque haya tenido que pasar años sirviendo como producto único su innegable 'sex appeal' (así de cortito es Hollywood), una vez conquistado el poder y la reputación, Charlize Theronestá dejando ver una fortaleza y un talento imbatible, tanto como para que hasta Chris Hemsworth pida que sea ella la que encarne al próximo James Bond. Voto que sí.

Con tal seguridad 'in crescendo', Charlize ha abundado por primera vez en los terribles recuerdos de su infancia, marcada por un padre alcohólico y violento. Habló por primera vez de su hogar en Sudáfrica en 2004, en una entrevista de televisión en la que relató cómo una noche en la que su padre llegaba, como siempre, borracho a casa, sacó su pistola y disparó hacia su habitación. En ese momento, su madre, Gerda, no tuvo más remedio que dispararle para detenerle, con el resultado de muerte. El juez declaró defensa propia. Theron tenía solo 15 años.

Ahora. Charlize ha vuelto a mencionar el incidente, recordando cómo la adolescente que entonces era tuvo que lidiar con un acontecimiento tan trágico. “Fingí que no había pasado nada. No le dije nada a nadie, no quise. Si alguien me preguntaba, decía que mi padre había muerto en un accidente de tráfico. ¿Quién querría contar una historia así? Nadie. Porque la gente no sabría como responder a ella y yo no quería parecer una víctima. Luché durante muchos años con el silencio, hasta que comencé una terapia”.

La actriz estuvo diez años, entre los 20 y los 30, tratando de llegar a un acuerdo con sus recuerdos para poder continuar su vida. Gracias a su terapeuta, descubrió que lo que tanto le había impactado no había sido exactamente la muerte de su padre a manos de su madre, sino el miedo y el estrés diario que vivir con una padre violento durante tantos años le había ocasionado. “Lo peor sin duda de toda mi infancia y adolescencia fue despertarme cada día sin saber qué iba a pasar. Sin tener ni idea de si mi día iba a ser tranquilo o iba a haber problemas. Lo que más ha afectado a mi vida como adulta ha sido sin duda el vivir día tras día junto a un alcohólico”.

En la entrevista, concedida al famoso periodista Howard Stern, Charlize Theron también habló de su madre, y de la manera en que reaccionó en tan terrible situación. “Tengo una madre increíble. Es una gran inspiración en mi vida. Ella jamás tuvo la ocasión de ir a terapia. Tuvo que lidiar con la dramática situación de tener que sacar a tu hija de una situación así sin ayuda profesional, ni antes ni después. Su filosofía era: 'Esto es horrible. Date cuenta de que esto es horrible. Tienes que tomar una determinación. ¿Dejarás que esto condicione tu vida? ¿Vas a hundirte o vas a nadar?'. Eso fue todo”.