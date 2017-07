Cara Delevigne: "No me gustaba como modelo"

26 jul 2017

No se puede decir que Cara Delevigne se haya caracterizado por su mutismo, especialmente sobre las circunstancias de su vida privada. Alérgica al secretismo y lo artificioso, no ha dudado en hablar de sus circunstancias existenciales, de su depresión a su orientación sexual. Por eso no ha extrañado a nadie que la ex modelo reciclada con gran éxito en actriz abundara más que nunca sobre la razón por la que dejó las pasarelas. Lo ha hecho durante la promoción de 'Valerian And The City os A Thousand Planeta', su nueva película.

"No me gustaba a mí misma como modelo", confesó a The Radio Times. "No me gustaba lo que estaba defendiendo. No me gustaba en lo que me estaba convirtiendo. No es que estuviera todo el día pensando en qué pinta tenía, pero casi casi". Cara Delevigne pasó de cero a cien extremadamente rápido: nada más ser fichada por Storm Models se disparó su fama a nivel global. Y, de alguna manera, se perdió a ella misma en el personaje que creó la moda.

"Yo no soy así para nada. Mis amigas de toda la vida lo pueden atestiguar: no soy una modelo. No me importa nada de nada mi apariencia". Cara asegura que su antídoto contra la depresión siempre ha sido la actuación, que ser actriz ha sido su deseo desde siempre y que es lo que le hace más feliz. Sin embargo, no ha abandonado totalmente la moda: sigue protagonizando campañas para Chanel o Rimmel, además de aparecer en editoriales de moda y en el 'front row' de los desfiles.

"Ahora, cuando trabajo como modelo, puedo tomar decisiones acerca de lo que me pongo en los editoriales de moda o quién me fotografía. No siento que estoy siendo utilizada como un peón más, sino que se trata de una colaboración creativa".