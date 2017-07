Los 10 matrimonios más longevos de Hollywood

27 jul 2017

La historia nos cuenta que el amor no dura demasiado en Hollywood. Proliferan las fiestas, el lujo asiático y occidental, los buscadores de fortunas y las jóvenes promesas con ganas de divertirse. Sin embargo, de siempre ha habido excepciones, como ese matrimonio de bellos ejemplares humanos que formaron Paul Newman y Joanne Woodward: nada menos que 50 años juntos. O la gran historia de amor que une al centenario Kirk Douglas y a Anne Buydens: 63 años de casados. Puede que hoy ya no creamos en las relaciones de aquí a la eternidad, pero aún nos gusta soñar con ellas.

Por suerte, los romances más grandes que la vida misma no existen solo en la ficción, también pululan por el mundo real. Ahora mismo, en la meca del pecado y el cine, una decena de parejas le llevan la contraria al mundo con su obcecado enamoramiento. Por ejemplo, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick: llevan dos décadas juntos y locamente enamorados, lo mismo que Will y Jada Pinkett-Smith, también con una trayectoria amorosa que se alargas hasta los 20 años. Las dos parejas tienen algo más en común: ellas han aprendido a perdonar, incluso infidelidades. Resultado: relaciones que, al menos hasta la fecha, parecen irrompibles.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness cumplen este año su vigésimo primero aniversario como marido y mujer. Para que su matrimonio funcione, ambos han establecido pequeñas normas, como no pasar separados más de dos semanas, según contó la actriz y productora al programa de televisión 'Today Show'. Annette Bening y Warren Beaty llevan casados desde el 92: hasta que el mujeriego y guapísimo actor no cumplió 55 años no dio el paso de comprometerse seriamente. Tom Hanks y Rita Wilson llevan la friolera de 29 años juntos. "Cuando nos vimos por primera vez hubo un sentimiento mutuo de "esta es la persona". Nos casamos por un buen motivo"; ha reconocido Hanks.

Para nota quedan tres uniones sorprendentes, enormes, fenomenales. Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, la fantástica actriz de 'The Closer', se conocieron en un plató de cine, el de la película 'Lemon Sky', y ya no se separaron: 29 años. Keith Richards y Patty Hansen sobrevivieron a sí mismos en los 70 y, milagrosamente, llevan 34 años casados. Él fue el epítome del juerguista y ella, una modelo y actriz que decidió, a los 40 años, rescatarle de sí mismo. Meryl Streep y Don Gummer se conocieron en 1976, justo unos meses después de que su novio, John Cazale, muriera de cáncer. Se lo presentó su hermano, y ya no se volvió a separar de este escultor que ha sido su esposo durante 39 años.