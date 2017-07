Todo lo que Angelina Jolie ha dicho sobre su divorcio

27 jul 2017

Era cuestión de tiempo que Angelina Jolie concediera una entrevista que pudiera medirse con la que Brad Pitt protagonizó en 'GQ'. La actriz aparece guapísima, con sus ojos verdes más maléficos que nunca, en la portada de 'Vanity Fair', y allí dice lo poco que sabremos sobre el divorcio más intrigante de los últimos años. "Ha sido durísimo, pero estamos volviendo a respirar. Está casa (su nueva mansión en Los Feliz, donde se desarrolla la entrevista) es un salto hacia adelante para nosotros. Tratamos de hacer todo lo posible para sanar a la familia".

Sobre su relación con Pitt, Jolie se limita a asegurar lo siguiente: "Nos preocupamos el uno por el otro y también por la familia. Ambos perseguimos los mismos objetivos". La periodista, inquisitiva, le pregunta si el estilo de vida de la pareja tuvo que ver con su separación. "Nuestro estilo de vida no fue en modo alguno negativo", asegura Angelina. "Ese no era el problema. En todo caso, es y seguirá siendo una fuente de enormes posibilidades para nuestros hijos. Son seis personas muy especiales, sensatas y con fuerte carácter. Estoy muy orgullosa de todos".

Quizá, una de las frases más reveladoras de la conversación tienen que ver con sus propia niñez, con lo que a Angelina no le gustaría repetir. "Cuando era niña, me preocupaba muchísimo por mi madre. Yo no quiero que mis hijos se preocupen por mí. Tienen que saber que todo va a ir bien, aunque tú misma no estés segura de ello. Durante los últimos nueve meses me he encargado de ser la mejor madre y ama de casa. Me he dedicado a recoger cacas de perro, lavar los platos y leer cuentos para dormir. Cada vez soy mejor en las tres cosas. Pero ahora necesito ponerme las botas y salir. Salir de viaje".