Deportistas de élite: Alhambra Nievas

29 jul 2017 priscila guilayn

El año pasado, la granadina Alhambra Nievas fue elegida mejor árbitro de rugby del mundo por la federación internacional. Y parte del sector masculino torció el gesto. “Llegué a escuchar que solo había recibido el premio por ser mujer. Pero, en fin, no me importan los comentarios negativos, antes del premio ya me sentía muy respetada por mi trayectoria”. Nievas, que tiene 34 años y también fue jugadora, lleva 11 como árbitra y es la única mujer entre los jueces de la máxima categoría nacional del rugby masculino.

"Soy la única, así que todos me miran con lupa".

“Todos te miran con lupa”, dice. El rugby, sin embargo, es muy diferente del fútbol, asegura: los insultos son poco comunes. Aunque ha escuchado que algún jugador se ponía nervioso porque ella iba a arbitrar. “Y alguno me ha preguntado si me podía invitar a algo después del partido”. Pero para Nievas eso está cambiando. Y además, subraya, lo que se ingresa por pitar no depende del género. “Yo tengo un contrato con la federación internacional, que me paga un salario. Pero mis compañeros tienen sus trabajos de lunes a viernes, y arbitran en las máximas categorías los fines de semana. Soy una excepción”