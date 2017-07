El actor Santi Rodríguez, en el hospital tras un infarto

31 jul 2017

Santi Rodríguez, actor y humorista, está ingresado en el Complejo Hospitalario de Jaén tras sufrir un infarto en la arteria esplénica, tal como él mismo ha informado desde su cuenta de Instagram. "Se suelen poner por aquí fotos bonitas y con todo perfecto. Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo",

Al actor, de 52 años, le vino el éxito tras participar en El Club de la Comedia y ser colaborador de La Noche con Fuentes y Compañía además de ser muy popular gracias a su papel como "frutero", en la serie '7 Vidas'.