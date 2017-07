Ashley Graham, Emily Ratajkowski y Stephanie Seymour, desnudas en blanco y negro

31 jul 2017

Compartir en google plus

Las revistas de moda cada vez lo tienen más claro: el mayor reclamo para sus lectoras ya no es presentarles los últimos 'looks' de las marcas, convertido al instante de salir a la luz en contenido viral de las redes, remixeado además con gracia y talento por 'influencers', 'microinfluencers' e instagrammers. Si alguna imagen puede competir hoy con los 'selfies' virales de las 'celebrities', a tope de top less y biquinis imposibles, esas son las que desnudan a las modelos y las presentan como Dios las trajo al mundo, o casi. Y en esas estamos.

La revista 'Love', la última en llegar a la gran liga de las revistas de moda, ha logrado que una selección ciertamente especial de mujeres se colocara ante el objetivo de Patrick Demarchelier sin ropa pero con actitud. Y con bastante producción y postproducción. Pocas veces hemos visto a la modelo 'curvy' Ashley Graham tan guapísima, aunque hubiera sido un puntazo que no le hubiran borrado de una manera tan escandalosa la celulitis que ella sí muestra sin problema en sus fotos playeras. Lo de Stephanie Seymor, a sus 49 años, es de otro mundo: es un bellezón (que recuerda un poco a Anne Bancroft en 'El graduado', por cierto).

Aunque otro desnudo de Emily Ratajkowski ya no sorprende tanto, el equipo creativo logra traérnosla ligeramente transformada en una Audrey Hepburn a la que se le hubiera olvidado vestirse. La selección de mujeres sin ropa se completa con Karen Elson, talentosa cantante además de gran modelo; Doutzen Kroes, a la que hemos visto hace nada como amazona en 'Wonder Woman'; y Slick Woods, la que despliega una actitud más anticonvencional y atrevida.

Te interesa:

- Ashley Graham inspira la primera Barbie 'curvy'