Kylie Jenner no tiene límites: lleva Snapchat a la televisión

4 ago 2017

Probablemente porque no hace tanto que ha superado la mayoría de edad, Kylie Jenner apenas merece mucho más comentario que el que suscitan sus vídeos y fotografías ultrasexys. ¿No estaremos siendo un poco injustos, además de machistas, al invisibilizar su trabajo como emprendedora? Solo por el increíble éxito de su colección de labiales, el que le ha deparado una fortuna de 41 millones de dólares y el título de la persona más joven de la lista Forbes con las 100 'celebrities' más ricas, la pequeña del clan Jenner-Kardashian merece ser reconocida por su olfato para los negocios y su talento a la hora de monetizar la fidelidad de su audiencia en las redes sociales.

Kylie no solo conecta con sus 'followers', sino que se adelanta y responde a los deseos que su generación aún no sabe que tiene. De hecho, de todas las hermanas K, es la que se somete a menos exposición pública no controlada, llámese fiestas, alfombras rojas, apariciones en programas de televisión o vacaciones con paparazzis. Pero que a Kylie no le guste exponerse, no significa que no entienda la ligazón de su negocio con su audiencia social, de ahí que se preocupe constantemente de colgar contenidos en sus redes, vídeos y fotos en las que ella controla en todo momento lo que se ve y lo que se escucha.

En su próximo proyecto, Kylie vuelve a demostrar su inteligencia con un movimiento disruptivo para la vieja televisión: paralelamente al 'reality' que va a protagonizar desde mediados de agosto en el canal E!, “La vida de Kylie”, va a presentar un programa para Snapchat Discover el 'show' “Pregúntale a Kylie”, en el que contestará a las preguntas de sus fans. La jugada es maestra: la joven estrella de los 'realities' recogerá a su audiencia natural en Snapchat y la conducirá, como quien no quiere la cosa, a la vieja televisión. Así conduce una a sus ovejitas, ole por Kylie Jenner.