Selena Gomez da detalles sobre su terapia de choque

4 ago 2017

Compartir en google plus

La cancelación de su tour mundial el pasado octubre ya es historia, lo mismo que la posterior terapia que la rescató de un bajón emocional que tenía mucho que ver con un desgaste brutal debido a su exposición en los medios y en las redes. Sin embargo, no lo sabíamos todo.

En una entrevista que se publicará en septiembre en la revista In Style, Selena abunda por primera vez en los detalles de aquella terapia que la sacó del primer gran bache que ha tenido que enfrentar en su corta vida. "Me desconecté totalmente durante 90 días y fue lo mejor que pude hacer. No tenía teléfono, nada para conectarme, fue terrorífico. Pero, a la vez, supuso un descubrimiento y aprendí muchísimo"

"Pasé esos tres meses en el campo, en una terapia con caballos", cuenta Selena. "Esos animales son una belleza, y además no tuve que preocuparme por el pelo en los tres meses que estuve allí. Fue duro, obviamente. Pero en el fondo de mi corazón sabía que todo aquello me estaba ayudando a convertirme en una persona más fuerte". Pese a todo, la cantante reconoce que "aún hay días que son difíciles" y que sigue yendo a terapia, aunque ahora está "en un lugar realmente sano".