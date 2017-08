Hillary Duff a los 'trolls': “Besadme el trasero”

7 ago 2017

Compartir en google plus

Se nota, se siente, algo está cambiado gracias a las 'celebrities' que saben poner el punto sobre las íes cuando la gente comenta sus cuerpos. Hasta hace pocos años, se daba por supuesta la crítica exhaustiva al físico de las famosas, e incluso la burla y el desprecio si su apariencia no se aproximaba lo suficiente al ideal fijado por Photoshop. Últimamente, ellas se están rebelando. Y las demás deberíamos seguir sus pasos.

Esta vez ha sido Hilary Duff, la famosa cantante y ex estrella Disney, la que se ha encargado de cerrar las bocas de los y las 'trolls' que quisieron criticar su anatomía y, de paso, convencernos a muchas de lo feo y lo cutre que es comentar el cuerpo de las demás. ¿Por qué no dejamos de hacerlo todas a una? ¿Por qué nos preocupa tanto que unas quieran ajustarse a la norma y otras, no? Atención al mensaje de Duff:

“Cuelgo esta foto en nombre de las chicas, mujeres y madres de cualquier edad. Estoy disfrutando de mis vacaciones junto a mi hijo después de haber estado mucho tiempo separada de él por cuestiones de trabajo. Como veo que muchos sitios web y revistas se fija en lo que llaman “defectos de las famosas”, ¡ahí van los míos! Hace cinco años, este cuerpo me dio el mejor de los regalos: Luca, mi hijo. Cumplo 30 en septiembre y estoy agradecida porque mi cuerpo es sano y me lleva a donde necesito. Amigas, tenemos que estar orgullosas de lo que tenemos y dejar de gastar un tiempo precioso deseando no tener esos defectos. Y a vosotros, esos tíos que pretendéis que nos avergoncemos de nuestros cuerpos, besadme el trasero”.