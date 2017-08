Las 10 mujeres que han marcado la vida de Adriana Ugarte

8 ago 2017

Tracy Chapman. Cantautora

Mi madre ponía sus vinilos en la casa de la playa y me quedaba sola en el salón, con los ojos cerrados y dejaba que se me moviera el cuerpo con su poderosa voz. Siempre me ha acompañado su música, me transmite la fuerza de una mujer que se rehace ante los dolores de la vida.

Tracy Chapman. pinit

Mary Poppins. Personaje de ficción

Me cautiva. Sentía unas ganas inmensas de abrazarla. Representaba para mí la seguridad de una madre, pero también la parte lúdica y la locura de una compañera. Si nos hubiéramos conocido... ¡arde Madrid!

Victoria Abril. Actriz

Me sedujo desde que era una niña. Cuando la miraba, contemplaba un huracán en estado puro, me generaba vértigo y atracción. Ha sido un gran regerente a la hora de echarle coraje a mis personajes, un empujoncito.

Victoria Abril. pinit

Yolanda Pardal. Mi madre

Por su lucha, su capacidad crítica, su capacidad para ilusionarse, su risa y su mirada de rayos X, que te llega al centro del alma. Para mí, es el paradigma del amor, del ser humano capaz de dar su ida para que los demás nos convertimos en mejores personas.

Beatriz Castro. Mi representante

Es una guerrera, una leona que, en un mundo dominado por "el macho", sale a pelear con elegancia. No se doblega, sabe disfrutar y te enseña a respirar los pesares con una sonrisa.

Mis amigas

Conocen cada recoveco de mí, hasta el más oscuro y complejo, me acunan y me ayudan a ser cada día una mujer más libre, segura y amorosa. Son mis hermanas y doy gracias a Dios por haberme dado este regalo.

Elvira Mínguez. Actriz

No solo es una referencia profesional, sino también humana, uno de mis ángeles. Es el manantial de sabiduría que siempre está disponible, el abrazo, las manos suaves de una compañera que sabe amar.

Elvira Minguez. pinit

Marguerite Duras. Escritora

Su obra El amante o sus Relatos eróticos han sido cruciales en mi historia. Su manera de hablar de amor o de sexo, con un lenguaje poético y realista a la vez, me dejaba con la boca abierta y hacía que, en cada lectura, descubriera elementos nuevos, más chispeantes y adictivos.

Marguerite Duras. pinit

Brooke Shields. Actriz

Su personake de El lago azul supuso un antes y un después en mi vida. Creo que al verla, caí en la cuenta de la finitud de la infancia y en cuánto me apetecía hacerme mujer y explorar lo que vida podía ofrecerme.

Brooke Shields. pinit

La mujer que me habita. La Adriana interior

Está en constante transformación, con los sentidos abiertos, con la mente alerta para no perder de vista la humildad, la sencillez que me amarra a este mundo. Me anima a ser mejor cada día.