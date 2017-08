A Chloe Grace Moretz también la llamaron 'gorda'

9 ago 2017

Ella es una de las actrices jóvenes más talentosas del momento, un bellezón que encandiló al mismísimo Karl Lagerfeld hasta el punto de incluirla en su pequeño ejército de actrices favoritas. Sin embargo, sus 20 años no la ponen a salvo de nada, especialmente de los comentarios irrespetuosos y machistas de los hombres de Hollywood. Si pensabas que a las todopoderosas actrices de Hollywood no las llamaban gordas, te equivocabas. Ellas también tienen que lidiar con sus propios 'trolls'.

En una entrevista en la revista de cine "Variety", precisamente en un número dedicado a los jóvenes más poderosos de Hollywood, Moretz cuenta cómo el actor junto al que protagonizaba una de sus películas y que encima debía enamorarla en la ficción, le soltó que jamás saldría con ella en la vida real porque "era demasiado grande". Él tenía 24 o 25 años y ella, ¡solo 15! "Ha sido el único actor que me ha hecho llorar en un set de rodaje", reconoce Chloe Grace en la entrevista. "Tuve que fingir que no había pasado nada y seguir rodando como si tal cosa, pero me di cuenta entonces que hay gente mala que por alguna razón necesita ir por ahí diciendo ese tipo de cosas. Lo perdonas, pero no lo olvidas.

En la entrevista, Moretz cuenta cómo otro actor terriblemente competitivo trató de hacerle la vida imposible en un rodaje contando mentiras de ella, intentando que nadie le hablara y pensaran que no se comportaba de manera profesional. "Era una locura, contaba cosas que no tenían ningún sentido... Debía tener algún complejo de inferioridad porque yo era la protagonista y su personaje tenía menos presencia...". En su opinión, parece que las cosas se están moviendo en Hollywood, aunque aún muy lentamente. "Cuesta mucho. Las actrices aún nos enfrentamos a muchas injusticias. Nos queda un largo camino", concluye la actriz.