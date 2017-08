¿Por qué a los franceses no les gusta Brigitte Macron?

9 ago 2017

Ha sido inesperado, pero fulminante. Si la inicial popularidad de su marido, Emmanuel Macron, ha pasado de una abrumadora mayoría a un escaso 36% de apoyo en pocas semanas, la de Brigitte Macron apenas ha podido despegar. En cuanto el Presidente anunció su intención de formalizar el papel de la primera dama mediante una modificación de la Constitución si fuera necesario, una petición de Change.org comenzó a concitar apoyos para evitar la creación de un papel oficial para la pareja del presidente francés. Resultado: más de 245.000 firmas en contra de la señora Macron.

Como consecuencia de este movimiento, el gobierno ya no promoverá la figura de la primera dama, sino que se limitará a redactar una carta de transparencia sobre su papel que será difundida para conocimiento de la opinión pública. En ese documento se detallará cuántos colaboradores tiene la primera dama y cuánto le cuesta su oficina al contribuyente. De momento, Brigitte Macron ya dispone de tres colaboradores, dos secretarias y dos agentes de seguridad.

Pero, ¿qué es lo que molesta tantísimo a los franceses de Brigitte Macron que prefieren que no figure como la Primera Dama de todos? Pese a lo que pueda parecer, no es nada personal. Al menos, en la superficie. La oposición tiene que ver con la reciente aprobación de un proyecto de ley que prohíbe a los cargos públicos contratar a familiares. Lo que los firmantes de Change.org no quieren es pagar a personas que no han sido elegidas democráticamente. El impulsor de la petición, Thierry Paul Valette, insiste en esta que no hay "ninguna razón" para que la esposa del jefe del Estado obtenga un presupuesto procedente de los fondos públicos.