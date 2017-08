Las celebs reaccionan ante los disturbios de Charlottesville

14 ago 2017

Este pasado fin de semana, una concentración de supremacistas blancos, nazis o nacionalistas blancos (la terminología varía en función de los narradores) en el campus de la Universidad de Virginia, en Charlottesville, se zanjó con un fallecimiento por atropello, 34 heridos y mucha indignación global debido a las demandas racistas de los manifestantes. Banderas nazis, uniformes del K Klux Klan y muchos hombres con indumentaria paramilitar y armados no evocaban tiempos precisamente tranquilizadores sino más bien al contrario.

Las celebrities estadounidenses, siempre atentas a la conversación, no han dudado en manifestarse al respecto, mostrando su preocupación y su disgusto por imágenes que han dado la vuelta al mundo. Lady Gaga habló a través de su cuenta de Twitter para decir: "Espero que un verdadero líder emerja para expulsar todo este odio de América. Nosotros no somos así. Esto no es América. Sé que no hemos sido creados para odiarnos, sino para ayudarnos y amarnos".

I pray a true leader will rise to expel hatred from America. This is not US! This is Anti-American #ThisIsNotUS#Charlottesville#BeKind — xoxo, Gaga (@ladygaga) 12 de agosto de 2017

Kim Kardashian también dio un paso al frente para rechazar los discursos del odio: "Es una tragedia que hayamos llegado esto", puso en Twitter. "Mis oraciones están con la gente de Charlottesville y con todas las personas que son objetivo del odio y la violencia". Por supuesto, Hillary Clinton tuiteó furiosamente, aunque siempre dentro de un espíritu de conciliación: "Mi corazón está con Charlottesville y con todas las personas que se sienten inseguros en su propio país".

Miley Cyrus y Amy Schumer coincidieron a la hora de colgar e sus redes sociales un homenaje a la fallecida por atropello en la manifestación, una mujer de 32 años llamada Heather Heyer. "Si no estás indignada, es que no estás prestando atención", escribe la cantante. La joven actriz Zendaya fue una de las más tajantes a la hora de condenar la manifestación racista: "No sé muy bien qué decir, pero esto es terrorismo. Se trata de América hoy, no hace 40 años. Y tu Presidente callado. Repugnante".

La cantante Demi Lovato colgó un largo texto con su opinión al respecto de todo lo que ocurrió en Charlottesville: "Con todo lo que está pasando ahora mismo, lo más fácil es mirar hacia otro lado y decir "No quiero ver ni las noticias, son demasiado negativas". O no creerte nada de lo que está pasando porque es demasiado aterrador para ser verdad. Pero lo es. La violencia y el odio está tomando el país y nuestra generación ha de cambiarlo. Todos somos perfectos tal y como somos. No escuchéis la maldad por muy alta que suene. Estoy con vosotros y las cosas van a cambiar".

Olivia Wilde, la actriz de 'Her' o 'House', publicó también un texto largo y emocionante: "Pongámonos al lado de aquellos señalados por los grupos de odio que han tomado Charlottesville. Esta semana, gastémonos el dinero en negocios propiedad de minorías. Donemos generosamente a organizaciones que porten inmigrantes y afroamericanos. Animemos a las fuerzas del orden a defender los derechos de todos en las calles, incluidos las potenciales víctimas de la derecha radical. Lo que veo es nazismo sin disimulos. Racismo mezclado con armas supone una terrible estampa del pasado".