Así es la foto más sexy de Laura Escanes

14 ago 2017 melissa gonzález

Laura Escanes, la recién mujer de Risto Mejide, despertaba ayer a sus seguidores de Instagram con una foto de lo más sensual. Una imagen donde se podía ver a la modelo tapándose con una mano y con una sábana repleta de 'te quiero' en varios idiomas. Ella misma afirmaba lo que el resto ya habíamos pensado: era obra de su marido.

La famosa 'instagramer', que parecía haberse despertado muy contenta, comentaba en la imagen: "Que sí, que sí, que bien. Que me encanta escucharte. Adoro sentirte. El barrio es más hermoso desde que apareciste. Que hoy luce el sol en mi corazón", letra de 'Mar el poder del mar', de Facto Delafé y las Flores azules.

Que sí, que sí, que bien Que me encanta escucharte Adoro sentirte El barrio es mas hermoso desde que apareciste Que hoy luce el sol en mi corazón. Facto Delafé y Las Flores Azules - Mar, el poder del mar || photo by @ristomejide #toelrrato || Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 2:35 PDT

Se sincera con las redes

No cabe duda que la modelo se encuentra en su mejor momento: casada con el que es su apoyo incondicional, cerca del millón de seguidores en Instagram, con el carnet de conducir recién sacado e inmersa en la escritura de una novela que verá la luz el próximo año. Aunque todo parece ir bien, Laura ha decidido dar un giro a su carrera profesional.

Cuenta con casi medio millón de suscriptores en su canal de Youtube, pero la mujer de Risto Mejide ha decidido dar un cambio. “Me están pasando cosas. Durante una semana he estado pensando cómo enfocarlo todo, cómo llevar todo esto y he llegado a un punto en el que casi me he planteado dejar Youtube. Quería cerrarme el canal, borrar todos los vídeos… Quiero hacer vídeos de los que me sienta orgullosa”, desvelaba.

Afirma sentirse saturada de sí misma: "No me cabe más yo" y prefiere no subir nada de lo que no se pueda sentir orgullosa en un futuro. Se ha cansado de lo que estaba haciéndo pero promete a sus seguidores volver cuando lo que grabe le haga feliz.