Cynthia Nixon, de 'Sexo en Nueva York' a gobernadora

No es la primera ni será la última actriz en saltar a la vida política tras una larga trayectoria profesional en el mundo de la interpretación. Shirley Temple, Ronald Reagan, Arnold Schawarzenegger o Clint Eastwood son algunos de los actores que, en algún momento de sus vidas, decidieron cambiar de profesión para convertirse en gobernadores o, incluso, presidentes del gobierno en Estados Unidos.

Ahora, Cynthia Nixon podría dar el salto y abandonar su carerra como actriz para presentarse a la elección del candidato que aspirará a convertirse en el nuevo gobernador del estado de Nueva York. La actriz, que es muy activa en diversas campañas progresistas y en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, viviría su primera incursión en el mundo de la política para la que ya cuenta con el apoyo del director de la Alianza para una Educación de Calidad en Estados Unidos.

Según apunta The Wall Street Journal, Cynthia Nixon se encuentra desencantada con el trabajo en materia de educación del actual gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, motivo que habría incentivado su deseo de presentarse como candidata para ocupar ese cargo. En el programa de tertulia femenino 'The View', que conduce Whoopi Goldberg, entre otras, Nixon declaró en el mes de abril que "Cuomo no está contra las escuelas públicas, pero no le gusta tener que pagarlas", una confesión con la que la actriz hace referencia al intento de algunos gobernartes en EE.UU. por privatizar un servicio público y su rotundo rechazo a que semejante hecho llegue a producirse.

Las primarias, proceso por el que los partidos políticos escogen a su representante, tendrán lugar en 2018. A lo largo de estos meses, hasta que de comienzo la compaña, Cynthia Nixon deberá conseguir los apoyos necesarios del partido demócrata y sumar la financiación necesaria para poner en marcha su carrera hasta conseguir el cargo público. Solo el tiempo dirá si finalmente la actriz alcanza su sueño y se convierte en gobernadora de la ciudad que la encumbró como actriz.

