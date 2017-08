Así destruye Kim Kardashian a los que la critican

16 ago 2017

A ver: la cosa está entre tomar a Kim Kardashian por una inconsciente que no termina de hacerse con la mecánica de las redes sociales (¡!) o por una malvada de libro, de las que se las sabe todas. Decide tú misma. La historia se ha desarrollado de la siguiente manera: el lunes, Kiki se lo pasó pipa subiendo vídeos a Snapchat durante la filmación de uno de sus “proyecto secretos”. Y como algo tiene que decir mientras le ponen polvos en el escote, no se le ocurrió otra cosa que hablar de Jeffree Star, un famoso blogger de belleza que, ¡error!, criticó su línea de cosméticos.

Kim, lista ella, no quiso ponerle verde, al contrario: le defendió. Comenzó explicando que gracias a sus críticas podía mejorar, y que ya lo había hecho, razón por la cual no entendía porqué sus fans estaban siendo “tan malvados como para volver a recordar cosas del pasado por las que él ya se ha disculpado”. Se refería a unos vídeos de Star en los que hacía comentarios racistas, grabados hace doce años, y por los que el blogger se disculpó hace dos meses con el vídeo de rigor. “Odio cuando alguien me recuerda los errores que cometí en mi pasado. Dejadle vivir”, pide Kim. “No defiendo a racistas, pero si alguien dice que ha cambiado, quiero darle el beneficio de la duda”.

Pero la cosa, como era de prever, no se quedó ahí. Una turba de enfadadísimos tuiteros la llamó hipócrita por defender a un racista, a pesar de que Star no solo se disculpó sino que contextualizó unas declaraciones hechas hace más de una década como un “ataque defensivo”, cuando era intensamente acosado por ser un chico que se maquilla (profusamente). Y ahora es donde se revela la jugada maestra de Kim: ante la avalancha de críticas, la diva tuvo que colgar hoy un texto en el que se disculpaba por defender una situación indefendible: “No tenía el derecho a decir “supéralo” en una situación que tiene que ver con el racismo”. ¿No es una genia de la venganza? Con un par de post en su social media, ha convertido al maquillador que le criticaba en un racista imperdonable. ¡Cuidadito con Kim!