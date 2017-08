El 'Kardashianismo' cumple 10 años: celebrémoslo

17 ago 2017

'Keeping Up With the Kardashians', el 'reality' que ha convertido a la familia Kardashian-Jenner en un fenómeno del entretenimiento global, cumple diez años. Con ocasión del aniversario, la revista 'The Hollywood Reporter' ha logrado reunir a las protagonistas de este show adictivo, en el que se ve perfectamente cómo Kris Jenner, madre de todo lo que vemos en esta portada, convierte su unidad familiar en una máquina de hacer dinero, exprimiendo la peculiar personalidad y atributos de cada una de sus hijas. Pero dejémonos de análisis: lo mejor es que las chicas han contado detalles que no sabemos del show. Y son jugosos.