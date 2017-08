A Brigitte Macron no le importa la diferencia de edad

18 ago 2017

No se puede decir que Brigitte Macron lo haya tenido fácil desde que su esposo ganara las elecciones a la Presidencia francesa. La razón: la diferencia de edad entre ambos, 24 años, ha suscitado todo tipo de comentarios misóginos por parte de los que ven perfectamente normal una pareja como Melania y Donald Trump, pero no entienden que los años jueguen a favor del miembro femenino de la pareja.

Además, en las últimas semanas se ha suscitado un movimiento ciudadano en contra de que se le otorgue oficialmente el cargo de Primera Dama, aduciendo que tal posición no es elegida en ningún proceso electoral. Quizá para dejarse ver un poco más y disipar un poco la atmósfera negativa que la rodea, Brigitte Macron ha concedido una entrevista a la edición francesa de la revista 'Elle' en la que se refiere por vez primera a su relación matrimonial.

No aclara, sin embargo, la pregunta que todo el mundo se hace: si se conocieron cuando ella era profesora de teatro y él era alumno del instituto, ¿cuando empezaron a salir? Seguimos sin saber si el flechazo fue instantáneo o posterior. Solo sabemos que se casaron en 2007, un año después de que Brigitte se divorciara del banquero André-Louis Auzière. Cuando en la revista le pregunta precisamente por el principio de su romance, de los años del instituto, contesta lo siguiente:

"Entonces no había nada entre nosotros. A mí solo me preocupaban mis hijos: Sébastien, Laurence y Tiphaine". Sin embargo, cuando le preguntan por el vértigo de casarse con alguien mucho más joven, abunda más. "Hay circunstancias en la vida en las que tienes que tomar decisiones vitales, y esa fue una de ellas. Todo lo que s era dicho de nosotros durante estos veinte años es insignificante. Por supuesto, a la mesa de desayuno nos sentamos mis arrugas y yo junto a su juventud, pero así son las cosas. Si no hubiera tomado aquella decisión, me hubiera arrepentido durante toda mi vida. Era muy feliz gracias a mis hijos pero, a la vez, sentía que tenía que vivir este año para ser realmente, completamente, feliz".