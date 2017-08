¿Por qué Taylor Swift ha borrado el contenido de sus redes sociales?

21 ago 2017 melissa gonzález

La cantante no ha dejado de acaparar todas las atenciones en la última semana. Primero por ganar el juicio al DJ que le tocó el culo durante un acto promocional. Después, a raíz de eso, ha realizado una donación a asociaciones contra las agresiones sexuales. Y para terminar, Taylor Swift ha decidido borrar todo el contenido de sus redes sociales.

No es que las haya abandonado temporalmente, como en su día hicieron muchas famosas. No, no. La segunda persona más popular de Instagram ha decidido dar unfollow a todas las cuentas a las que seguía y ha borrado todo el contenido tanto de Twitter como de Instagram.

Así se ve la cuenta de la cantante. pinit

No sabemos si la presión le ha podido o si ha decidido resetear sus cuentas como estrategia para crear más expectación ante lo que está por venir: lanzar su nuevo trabajo. Lo que está claro es que la cantante ha dado una desagradable sorpresa a sus fans retirándose de la vida social.