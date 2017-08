Selena Gómez lleva la falda midi por la que matarás

22 ago 2017

Hace algunas temporadas que la falda midi se ha convertido en la reina del armario: acompaña casi todos los estilos multiplicándoles el cool. De alguna forma, es una declaración de feminidad retro que funciona mejor cuanto más le faltas el respeto con zapatillas, sudaderas o camisetas con rock&roll. Lo que propone Selena Gómez no tiene nada que ver, pero está justificadísimo y funciona de maravilla.

La maravillosa falda roja casi de Caperucita, con sus ligerísimas tablas a la cadera, no merece ser tapada ni eclipsada: es en sí misma una estrella. Selena la acompaña con un top negro sencillo pero con un escote amplio que insiste en ese aire retro que las faldas midi guardan siempre en su vuelo. La combinación es preciosa y altamente replicable, pero la firma Khaite.

La jugada maestra del 'look' es mantener los complementos en la baja intensidad: pequeño bolso cruzado (de Coach, su marca de cabecera) combinado con mocasines de The Row. No solo comunica una ligereza y comodidad envidiable, sino que reclama toda la luz del espacio para Selena. Alegría. De cara al otoño, basta sustituir los mocasines por unas botas de cordones.