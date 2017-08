Beyoncé: la postmaternidad es hipersexy

23 ago 2017

Compartir en google plus

Beyoncé ha subido el nivel de dificultad al consabido selfie postmaternidad con el que las celebrities demuestran que, en realidad, son seres de otro planeta. Hasta el momento, el reto estaba en aparecer lo más pronto posible con un cuerpo. igual o mejor del que la propietaria tenía antes de embarazarse. Una locura quirúrgica y alimenticia. Ahora, a la perfecta forma corporal hay que unirle un matiz definitivo: el sexy.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 2:23 PDT

Puede que recuperar la silueta esté al alcance de las megaricas, pero lo de presentarse tan escandalosamente sexy no debe ser tan fácil. A Beyoncé le basta con un vestido rojo de tul que le ha costado unos ínfimos 150 euros: nada que ver con los modelazos de Gucci o Yves Saint Laurent a los que nos tiene acostumbrados su Instagram. El diseño, firmado por House of CB, resalta todas las curvas de la postmaternidad y las convierte en un plus.

Quizá por aquello del precio, la canción que se escucha en el vídeo de Instagram en el que aparece con este tremendo 'look' es 'Kiss', de Prince. Una de las estrofas más jaleadas de la canción dice: "No tienes que ser rica para ser mi novia". Está claro que a Beyoncé no le hace falta la alta costura de las grandes marcas para estar cañón. Ninguna falta.