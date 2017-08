Un documental narra la bisexualidad de Whitney Houston

25 ago 2017

Hoy se estrena en la televisión estadounidenses 'Whitney: Can I Be Me', un documental sobre la vida de la cantante de Newark que desliza una nueva teoría acerca de la llorada muerte de la intérprete de 'I'm Your Baby Tonigh' el pasado febrero de 2012. Para Nick Broomfield y Rudi Dolezal, directores de otro aclamado documental, 'Kurt & Courtney', Whitney Houston probablemente seguiría viva si Robyn Crawford, su inseparable amiga desde el colegio, hubiera seguido a su lado. “La gente dice que Whitney murió de sobredosis. Yo sé que Whitney Houston murió porque le rompieron el corazón”, relata una voz en off nada más comenzar el metraje.

La relación entre Whitney y Robyn era muy cercana, tanto que siempre se rumoreó que estaban sentimentalmente unidas. Lo cierto es que crecieron en el mismo barrio, fueron juntas al colegio, compartieron piso en su juventud y se acompañaron mutuamente a lo largo de la escalada hacia el éxito de Houston. Robyn siempre cumplió el papel de protectora y hombro en el que llorar, el lugar donde la cantante se refugiaba cuando tenía problemas. Si embargo, hubo un momento en que su presencia empezó a resultar molesta: sobraba en un nuevo esquema en el que había aparecido Bobby Brown, a la postre marido de la diva. La imagen de Whitney debía ser intachable si realmente quería triunfar a lo grande.

En 1999, en el que luego se convertiría en el último tour mundial exitoso de Houston, Crawford desapareció. Y todo comenzó a ir mal. Fatal: drogas, alcohol, peleas, fracasos. En el documental, varios amigos reconocen el importante papel que Robyn jugaba en la vida de la cantante. Cissy Houston, su madre, niega haber impedido la relación de ambas y sostiene que no le hubiera importado que su hija fuera lesbiana o bisexual. Un amigo de la época desliza la hipótesis de que alguien le pagó a Crawford para que desapareciera, de manera que la imagen de familia feliz de Whitney, Bobby y los niños no tuviera tacha. ¿Quién? La misma Robyn, que aparece en el documental, no lo aclara.