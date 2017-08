27 ago 2017 mujerhoy

¡Se confirma la noticia! Bella Hadid formará parte de las modelos que desfilarán por la pasarela de Victoria's Secret 2017. Desde hace días, la duda sobre si la popular maniquí estaría o no en esta tradicional cita sobrecogía a los fans de la firma después de que su nombre no figurara entre las confirmadas de la lista facilitada por la firma.

Hadid se ha encargado de despejar todos los rumores y ha confirmado que se sumará al desfile. Ha sido a través de su cuenta en Instagram donde la modelo ha anunciado la noticia: “Victoria’s Secret, ¡¡estoy tan emocionada!! Muchísimas gracias Monica Mitro, 10 Magazine, John David Pfeiffer y por supuesto al maravilloso e increíble Ed Razek y a todo el equipo que ha hecho este sueño realidad… Me siento absolutamente abrumada por tener la oportunidad de ser parte de este desfile otra vez… Al entrar en las oficinas este año me he sentido tan feliz, sana y halagada… ¡¡No puedo esperar para volver a tener otra experiencia increíble!! Felicidades a todas esas preciosas mujeres con las que desfilaré. ¡No puedo esperar!” ha explicado Hadid en una publicación que incluye una imagen suya enropa interior.

La confirmación de Bella Hadid nos lleva a cuestionarnos si su hermana Gigi y Kendall Jenner también formarán parte de la nueva edición del popular desfile. Las tres modelos se han convertido en todo un reclamo para la firma y se espera que, en unos días, se anuncie la noticia de la asistencia del tridente de lujo de la firma de lencería al evento del año.

Desembarco en China con acento español

Será el próximo mes de diciembre cuando se celebre el popular desfile de Victoria's Secret. La firma de lencería ha escogido en esta ocasión Shanghái (China) para que sus 'ángeles' posen en la que es la pasarela más mediática del año, que contará un año más con las veteranas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima. Además, la maniquí española Blanca Padilla se convertirá en la primera española en sumar dos participaciones en este desfile. Su primera pasarela para Victoria's Secret tuvo lugar en la edición de 2014.

Imagen del desfile de Victoria's Secret 2016 / CORDON PRESS pinit

De momento, se desconocen más detalles del espectáculo, como el día o el artista que pondrá música al show. En los próximos días iremos conociendo más particularidades de la nueva edición de la pasarela de Victoria's Secret, un evento que podrá seguirse, como cada año, en televisión.

