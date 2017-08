Taylor Swift bate récords... ¿copiando a Beyoncé?

28 ago 2017

Todo el mundo habla de Taylor Swift, de su nuevo single, de si habla de de Kim Kardashian o de Katy Perry, de si su look es antiguo o de si copia el merchandising de Kanye West. Sea como fuere, la cantante de XX lo ha vuelto a conseguir: 'Look What You Made Me Do' se ha convertido en la canción más escuchada en Spotify durante su primer día de lanzamiento. Se contabilizaron ocho millones de reproducciones en la plataforma de música.

Pero la cosa no queda en Spotify. El vídeo de la canción ha batido su propio récord en YouTube: ya es el más visto durante el primer día de su lanzamiento, con 19 millones de visitas en 24 horas. De hecho, el single podría llegar a igualar las estratosféricas cifras de ventas del 'Hello' de Adele: 500.000 copias en una semana.

Sin embargo, también hay nubarrones sobre este tremendo éxito global. Los fans de Beyoncé, atentísimos, se han apresurado a denunciar en las redes que Taylor ha copiado el look y el tono de la escenografía de ciertas escenas de su vídeo a Beyoncé, al vídeo de la canción 'Formation'. El director del vídeo, que precisamente había trabajado antes con Bey, se ha apresurado a explicar que no la copia a ella, sino a un vídeo de un grupo desconocido de pop coreano. Ver para creer.