La vieja Miley Cyrus (la que se desnuda) ha vuelto

28 ago 2017

Que Miley Cyrus haya pasado una temporada haciendo examen de conciencia sobre antiguos 'looks' (incluso antiguos 'no-looks'), no quiere decir que haya perdido ni un ápice de su candoroso frescor a la hora de posar. Efectivamente: Miley Cyrus ha vuelto a desnudarse, y eso es una buena noticia. Si ha habido una cantante que ha logrado normalizar (dentro de lo que cabe) el cuerpo femenino, esa es nuestra Miley, capaz de despelotarse en las ocasiones más señaladas y, felizmente, no permanentemente en clave sexy.

Esta vez, la foto que nos devuelve a la Miley desnuda es la portada del último libro de su fotógrafo y amigo David LaChappelle. En ella podemos admirar a una Miley extrañamente familiar, ya que va caracterizada de una especie de hada, cubierta de purpurina y premiada con dos enormes alas. Los que antaño la visualizábamos como un duendecillo travieso a pesar de sus intentos por escandalizar, encontramos este posado totalmente lógico. Una evolución natural.

Saben quien es la chica.....es nada más y nada menos que #mileycirus,para la portada del libro de David Lachapelle "lost and faund" Una publicación compartida de Dando Tijera oficial (@dandotijera) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 8:06 PDT

No sucede lo mismo con otras fotos, también filtradas esta semana, en la que se la ve en situación íntima con su ex novia, Stella Maxwell. Algunas de ellas son, de hecho, extraordinariamente íntimas, testigo de situaciones de cama. Se trata de un hackeo al teléfono de la modelo, del que también han salido fotos con su actual novia, Kristen Stewart. El enfado es máximo, y Maxwell ha demandado a los medios que han publicado las fotos.