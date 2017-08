Carcajada global por el 'look' de Melania Trump

30 ago 2017

Ayer, Donald y Melania Trump abandonaron la Casa Blanca en la que probablemente va a ser su misión más importante en este año: visitar a las víctimas de las inundaciones en Texas y a las fuerzas de rescate que están ayudándolas a sobrevivir es más que difíciles condiciones. El huracán Harvey ha obligado a evacuar a unas 30.000 personas a abandonar sus casas, con Houston, cuarta ciudad del país, prácticamente inundada.

[VER VÍDEO] LOS TACONES DE MELANIA TRUMP DESATAN POLÉMICA

Sin embargo, hubo un detalle que eclipsó, al menos en las redes, el viaje presidencial al lugar de la tragedia. Los internautas no pudieron más que carcajearse ante los estilismos con que la pareja presidencial abordaron el Air Force One para aterrizar en la embarrada e inundada Houston. Ella, gafas de aviadora y bomber verde sobre impecables pantalones e inexplicables 'stilettos'. Él, con chinos color crema y botas de ante.

Los comentarios irónicos debido al ridículo 'look' de los Trump no tardó ni minutos en saltar a Twitter, con Melania como blanco de todas las burlas. Lo cierto es que no hay cómo justificar el modelito sobre siete centímetros de la Primera Dama. Al menos el protocolo está atento a los comentarios sociales porque. Al bajar del Air Force One, ella se había quitado los tacones y los había sustituido por unas inmaculadas Adidas blancas. Inapropiadas igualmente, pero menos ridículas. ¿A quién se las arrancaría?