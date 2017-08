Kim y Kanye piensan que la canción de Taylor es "patética"

30 ago 2017

Nada más se anunció el lanzamiento del single y del disco de Taylor Swift, una pregunta comenzó a suscitarse en el universo 'celebrity': ¿Qué pensarán de la canción y del vídeo Kim Kardashian y Kanye West? Recordemos que el rapero y la rubia cantante se enfrentaron por un ripio de un rap hace un año y que fue la reina de los 'realities' la que zanjó la polémica tuiteando un vídeo en el que demostraba que la mala de la película era Swift.

Puede que Taylor sea un poco bicha, pero no se le puede negar que es más lista que el hambre: con mucho ojo para la publicidad, ha hecho girar la promoción de su disco alrededor de su disputa con el matrimonio West Kardashian, asegurándose así la máxima atención. No es casualidad que haya elegido una serpiente como alternativa ego o símbolo personal: fue Kim la que la llamó víbora durante su disputa. La jugada ha sido maestra: Swift ha roto el récord de singles vendidos marcado por 'Hello', de Adele.

Pero, entonces, ¿qué piensan Kim y Kanye de que Taylor les haya ganado en su terreno, el del marketing personal? En la web de cotilleos TMZ se ha publicado que los West pasan totalmente de la cantante y su canción porque su disputa "es vieja y está enterrada". Según las fuentes de la web, "Kanye ya no tiene a Taylor en su radar".

En la revista 'People' van un poco más allá: según una fuente cercana a la familia, Kim Kardashian y su marido piensan que la canción de Taylor Swift es 'patética'. "A Kim y Kanye no les importa nada de lo que haga Taylor y mucho menos su nuevo disco. Encuentran patético que trate de mantener viva una disputa vieja y olvidada. No van a darle a ella o a su música ni un minuto de su atención. Tienen cosas más importantes quien las que centrarse, como su propia familia".