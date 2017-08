Los animalistas se enfrentan a Sara Carbonero por unos peluches

31 ago 2017

Sara Carbonero vuelve a ser noticia. Hace solo unos días que la periodista actualizó su blog y dejó caer que tenía un proyecto entre manos (un libro, ¿quizá?) y en medio de la incertidumbre de lo que se esconde tras su próxima aventura, la polémica se ha vuelto a ensañar con ella. Una foto del cuarto de sus hijos es la culpable de que los animalistas la hayan tomado con la periodista.

En ocasiones veo animales. #animalessoloanimalesynadamás #Martínrules #Porto #slowlife #home #elelefantedeabajotengoquecolgarlobien Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 4:45 PDT

"En ocasiones veo animales", escribe Carbonero sobre una imagen de una pared con cabezas de peluches de animales, los juguetes favoritos de su hijo Martín, como ha comentado en más de una ocasión la periodista.

”Esos juguetes representan trofeos de caza. Quien ama los animales ama verlos enteros y en su hábitat natural, no como una cabeza colgando en una pared”, escribe un seguidor sobre la fotografía. "Me parece una vergüenza que una persona con tanta influencia como tu la use para propagar el maltrato animal y la caza. A todos los que dicen que son solo peluches, es estúpido, es lo que representan que está mal. Es como decir que Mein Kampf es solo un librousuario", apostilla otro comparando la simbología de los peluches con el libro sobre nazismo de Adolf Hitler.

También hay quien la defiende. "¿Estáis mal de la cabeza? Estáis sacando contexto las cosas pero a niveles insospechados. Ella no ha puesto nada que incite al maltrato animal ni a la caza, ha puesto una pared de martin con peluches de animales porque al niño le gustarán los animales, igual que yo en mi casa la tengo de muñecas porque me gustan las muñecas. Hacéis demagogia barata de cualquier cosa, y veis cosas donde no las hay.